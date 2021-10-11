Приветствуя гостей, заместитель председателя Правительства РД Мурад Казиев отметил, что рассматриваемые вопросы являются первостепенными для руководства республики и страны.

⠀

В ходе совещания были затронуты наиболее значимые направления для снижения показателей смертности в СКФО: это болезни системы кровообращения, органов дыхания и онкопатология.

Отдельно были разобраны вопросы обеспечения ранней диагностики новой коронавирусной инфекции и снижения смертности от COVID-19. Как было отмечено, Росздравнадзор России не зафиксировал ни одной смерти в стране, связанной с вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщила замруководителя ведомства Ирина Серегина, назвав возможность иммунизации от COVID-19 приоритетной для защиты населения.

«Автоматизированная система «Фармаконадзор» включает в себя передачу всеми врачами страны информации о побочных проявлениях после проведения иммунизации. Сегодня нами не установлено ни одного случая смерти после вакцинации. Мы очень просим всех врачей, чтобы всю имеющуюся информацию о побочных реакциях после вакцинации они передавали в эту систему, которая существует во всех странах Европы, и благодаря тому, что они нам дают информацию о побочных явлениях, меняются показания к применению лекарственных препаратов, вакцин» - подчеркнула Серёгина.

Врио министра здравоохранения РД Джавгарат Исаева поделилась практикой Республики Дагестан, в которой не первый год проводятся Дни открытых дверей для ранней диагностики онкологических заболеваний разного профиля, позволяющие выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях.

По итогам совещания были разработаны предложения по снижению смертности населения в 2021 году.

Надо отметить, что до обсуждения гости из Москвы и республик СКФО смогли ознакомиться с работой Республиканского перинатального центра. Замруководителя Росздравнадзора РФ Ирина Серёгина высоко оценила работу симуляционного цента по интенсивной терапии и реанимации новорожденных и кабинета телемедицины центра. Здесь врачи со всей республики на специальных манекенах обучаются оказанию помощи новорожденным.

«Это очень хорошо, что на базе медучреждения создан специальный класс. Что касается организации цифровой телемедицинской платформы, подобный формат работы существенно повышает качество лечения и сокращает число очных консультаций» - отметила Серёгина.

За 9 месяцев текущего года в Республиканском перинатальном центре проведено 218 телемедицинских консультаций, 174 из которых по пациенткам с новой коронавирусной инфекцией. Телефонных консультаций в этом году проведено 1112 (741 за 2020 год).