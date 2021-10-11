Обозначая проблему, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в период выпадения осадков в указанных реках наблюдается повешение уровня воды, что приводит к подтоплению близлежащих улиц. Такая ситуация произошла и в начале этой недели - в посёлке Турали в зону подтопления попали улицы Речная, Надежды, 65-летия Победы, подтопило подвальные помещения.

«В связи с интенсивным строительством жилья по обоим берегам река Черкес-озень оказалась практически застроенной, что привело к сужению русла и снизило ее пропускную способность. В период повышения уровня воды в реке находились твердые коммунальные отходы, в том числе пластик и строительный мусор»,- сообщил вице-премьер.

По словам врио министра природных ресурсов и экологии РД Марины Алихановой, силами Минприроды РД и администрации Ленинского района г. Махачкалы на локальных участках проводились работы по очистке русла реки.

«Для решения постоянно возникающих угроз подтопления было обследовано русло реки Черкес-озень. В результате собран необходимый пакет обосновывающих документов для включения в план этого года мероприятия по разработке проекта «Расчистка и дноуглубление реки Черкес-озень для защиты жилых домов Ленинского района г. Махачкала» общей протяженностью 6,5 км.

Финансирование проектных работ в объеме 4,1 млн рублей осуществляется из федерального бюджета за счет субвенций. В настоящее время идет процедура конкурсного отбора поставщика», - доложила Алиханова.

Она добавила, что Минприроды РД подготовлены обосновывающие материалы по расчистке реки Черкес-озень, где предварительная стоимость работ составляет 39,5 млн рублей.

Говоря о ситуации с рекой Тарнаирка, Алиханова разъяснила, что причиной затопления и подтопления улиц города, которые случаются в период выпадения обильных осадков, является не сама река Тарнаирка, а сточная канава, протекающая по территории Кировского района г. Махачкалы параллельно каналу К-4.1.

«Канава не имеет гидрологической связи с рекой Тарнаирка и является стихийно-образованным водным объектом вследствие влияния человеческого фактора. Уровень воды в канаве увеличивается по причине сброса канализационных стоков всех близрасположенных жилых домов, а также ливневых вод. В условиях интенсивной застройки канава частично подвергается засыпке, а низкая высота мостовых переходов препятствует свободному пропуску канализационных и ливневых стоков. В результате, на проблемных участках образуются подпоры, что и приводит к затоплению и подтоплению близлежащих улиц и домов»,- сказал она.

Для решения данной проблемы, как было отмечено, необходимо определить балансодержателя указанной сточной канавы, а также принять меры по сносу незаконных капитальных и некапитальных строений, расположенных вдоль водного объекта.

Говоря о ситуации с осадками, начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Абдулгалим Дадашев рассказал, что ранее за 4 дня в республике выпало 170% месячной нормы осадков.

«До 21 октября в Дагестане сильных осадков не ожидается , после - ожидаются похолодание и дожди в Приморской зоне»,- рассказал Дадашев.

Он также обратил внимание на то, что в социальных сетях распространялась информация относительно того, что зима 2021-2022 года ожидается с сильными холодами, морозами. По прогнозам Даггидромета, данная информация не соответствует действительности, будущая зима не будет суровой.

«Температурный режим до марта ожидается выше норма , возможны лишь кратковременные заморозки», - сказал он.

В обсуждении приняли участие представители ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» , Управления Росприроднадзора по РД, Минфина РД, Минимущества республики.