В рамках совещания рассмотрены возможности оптимизации средств республиканского бюджета, расходуемых на аренду административных зданий.

Абдулпатах Амирханов дал поручение провести оценку стоимости заключенных договоров аренды в отношении республиканского имущества.

Помимо прочих, речь шла о здании, где располагается Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД.

Также были обсуждены вопросы постановки на кадастровый учет здания бывшего республиканского газетно-журнального комплекса в г.Махачкала.

В совещании приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Манвел Мажонц, заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РД Арслан Сайпуллаев, министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов, министр информации и печати РД Умаросман Гаджиев.