ЗАМАНА - Вопросы оптимизации расходов на аренду административных зданий обсудили в Правительстве РД

Вопросы оптимизации расходов на аренду административных зданий обсудили в Правительстве РД

Автор
11 октября, 2021. Понедельник 10:11

 Под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова сегодня, 8 октября, прошло совещание по вопросу аренды помещений министерствами, ведомствами республики и их подведомственными учреждениями.

Вопросы оптимизации расходов на аренду административных зданий обсудили в Правительстве РД
Информация

В рамках совещания рассмотрены возможности оптимизации средств республиканского бюджета, расходуемых на аренду административных зданий.

Абдулпатах Амирханов дал поручение провести оценку стоимости заключенных договоров аренды в отношении республиканского имущества.

Помимо прочих, речь шла о здании, где располагается Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД.

Также были обсуждены вопросы постановки на кадастровый учет здания бывшего республиканского газетно-журнального комплекса в г.Махачкала.

В совещании приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Манвел Мажонц, заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РД Арслан Сайпуллаев, министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов, министр информации и печати РД Умаросман Гаджиев.

 

Прочитано 27 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top