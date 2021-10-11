ЗАМАНА - В Дагестане продолжается прием заявок на бесплатную газификацию домов

В Дагестане продолжается прием заявок на бесплатную газификацию домов

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11 октября, 2021. Понедельник 10:08
В Дагестане продолжается прием заявок на бесплатную газификацию домов
    Заседание федерального оперативного штаба по газификации состоялось в режиме ВКС в пятницу, 8 октября, под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц.
В Дагестане продолжается прием заявок на бесплатную газификацию домов
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Была рассмотрена текущая работа как на федеральном, так и региональных уровнях по исполнению поручения Президента России Владимира Путина в части проведения догазификации уже подключённых к природному газу населённых пунктов до конца 2022 года. Как прокомментировал Манвел Мажонц, в Республике Дагестан продолжается работа по исполнению перечня поручений главы государства. Заявки на догазификацию принимаются в 39 эксплуатационных газовых службах, в администрациях муниципальных образований Дагестана, через единый портал государственных услуг. «Кроме того, для удобства подачи заявок и увеличения количества точек их приема, на региональном штабе газификации между газораспределительными организациями и ГАУ РД «МФЦ в РД» достигнута договоренность о подписании пилотного соглашения по приему заявок с граждан на догазификацию на безвозмездной основе до конца 2021 года. Республика Дагестан попала в перечень субъектов, в котором действует единый оператор. Создание единого оператора является для региона одним из приоритетных направлений дальнейшего развития газовой отрасли республики. Осуществление в последующем единым оператором, как строительства межпоселковых газопроводов, так и внутрипоселковых сетей, в том числе на отрезках «последней мили», позволит обеспечить полную синхронизацию мероприятий по газификации, а также консолидировать в собственности единого оператора все вновь строящиеся объекты газификации», — сказал вице-премьер Дагестана.

Следует отметить, что заявки по подключению домовладений к сетям газораспределения принимаются и на сайте Единого оператора газификации (connectgas.ru).

 

 

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