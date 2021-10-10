Минтруд Дагестана заключил с жителями республики около 5 тысяч социальных контрактов для улучшения своего благосостояния

Для рассмотрения поданных заявок во всех учреждениях созданы рабочие группы. Ежедневно специалисты проводят разъяснительную работу с населением по условиям участия в проекте и рассказывают о различных направлениях социальной поддержки.



Проект направлен на вывод нуждающейся категории граждан из состояния бедности. Приняв участие в нем, малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане, получат возможность улучшить свое материальное благополучие.



Так, с начала реализации проекта, в учреждениях соцзащиты соответствующую консультацию получили около десяти тысяч граждан. По состоянию на 7 октября заключен 4 841 контракт.



Благодаря поддержке государства через социальный контракт, 919 нуждающихся семей республики откроют собственное дело. Большинство контрактов заключено на открытие ателье, салонов красоты, кондитерских и кулинарных цехов, грузоперевозок и курьерских служб. Самыми активными предпринимателями оказались жители Акушинского, Магармкентского, Хасавюртовского, Казбековского, Гумбетовского районов, а так же городов Махачкала и Дербент.



Для ведения личного подсобного хозяйства заключено 530 социальных контрактов и это направление особенно популярно среди жителей сел и пригородных поселков.



Социальный контракт на поиск подходящей работы заключили 1 050 человек и еще около 300 на стадии заключения. Отметим, что согласно условиям проекта, помимо поиска работы граждане могут также бесплатно пройти обучение по востребованным на рынке труда профессиям. Со всеми обратившимися работают специалисты службы занятости.



Соцконтракт, направленный на выход из тяжелой жизненной ситуации, оказался самым востребованным среди населения. Этот вид государственной поддержки получили 2 342 человека, или 30% от общего количества планируемых к заключению социальных контрактов. Эти выплаты помогут малоимущей категории граждан преодолеть трудную жизненную ситуацию связанную с нехваткой средств на жизненно важные товары и лекарства.



Отметим, что реализация каждого заключенного социального контракта будет сопровождаться представителями соцзащиты и социальными работниками Минтруда Дагестана.



Государственная поддержка нуждающейся категории граждан в Республике Дагестан через проект «Социальный контракт» запланирована и в 2022 году.



Напомним, что социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами социальной защиты населения с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан.



Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно предоставляет денежные средства или иную помощь, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи. Главная цель социального контракта – создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из трудной жизненной ситуации, в которой они находятся.



Государственная помощь может быть оказана по четырем основным направлениям: помощь в поиске работы; помощь в открытии собственного дела; помощь на преодоление трудной жизненной ситуации; предоставление возможности ведения личного подсобного хозяйства.



Граждане желающие принять участие в проекте «Социальный контракт» могут обратиться в органы социальной защиты населения Минтруда Республики Дагестан по месту жительства.