В частности, был рассмотрен ход реализации поручения Президента России о ликвидации свалок в границах городов до 2023 года в рамках проекта.

Указанный федеральный проект направлен на ликвидацию объектов накопленного экологического вреда за счет средств федерального бюджета.

Как прокомментировал Абдулпатах Амирханов, в соответствии с федеральным проектом «Чистая страна» ликвидации на 2024 год подлежат свалки в городах Каспийск, Буйнакск, Южно-Сухокумск, Хасавюрт.

Одним из критериев отбора проектов является наличие утвержденной проектно-сметной документации. В целях обеспечения завершения до конца 2023 года максимально возможного объема работ по ликвидации несанкционированных свалок в соответствии поручением Президента РФ Правительством Дагестана планируется выделить средства из республиканского бюджета в объеме более 47 млн рублей на разработку проектной документации на рекультивацию несанкционированных свалок», - рассказал Амирханов.

Следует отметить, что на сегодняшний день подготовлено техническое задание для объявления конкурсных процедур по выбору компании проектировщика.

Правительство Республики Дагестан планирует своевременное направление заявки на получение субсидии из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок.