В обсуждении приняли участие врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, врио председателя Комитета по государственным закупкам РД Джафар Гаджибеков, главы администраций муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.

Как отметил Мурад Казиев, в 2021 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в республиканском бюджете предусмотрены средства в размере 450 млн рублей, из федерального бюджета в виде субсидий – 138,9 млн рублей.

«С учетом предусмотренных средств и стоимости одного квадратного метра жилья, определяемой на третий квартал, в этом году планируется обеспечить жилыми помещениями 488 человек»,- рассказал Казиев.

Было отмечено, что проводится еженедельный анализ принимаемых мер муниципалитетами по обеспечению жильём детей-сирот. Так, в настоящее время заключено 201 муниципальных контрактов. Из них 147 контрактов за счет республиканских средств, 54 контракта за счет федеральных средств.

По состоянию на 7 октября не заключено ни одного контракта в 8 муниципалитетах, в том числе в Дахадаевском, Кумторкалинском, Цумадинском, Чародинском районах, а также в городах Дагестанские Огни –Махачкала, Южно-Сухокумск, Дербенте. В настоящее время идет работа по подбору жилья.

По итогам совещания Мурад Казиев поручил активизировать работу по подбору жилья и заключению муниципальных контрактов.