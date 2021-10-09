ЗАМАНА - Программу повышения надежности электроснабжения разрабатывают для Махачкалы

Программу повышения надежности электроснабжения разрабатывают для Махачкалы

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09 октября, 2021. Суббота 23:49
Программу повышения надежности электроснабжения разрабатывают для Махачкалы
В четверг, 6 октября, заместитель Председателя Правительства РД Манвел Мажонц провел совещание по вопросу исполнения поручения министра энергетики РФ по разработке программы повышения надежности электроснабжения потребителей города Махачкалы.
Программу повышения надежности электроснабжения разрабатывают для Махачкалы
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В обсуждении приняли участие замминистра энергетики и ЖКХ РД Магомед Алибеков, заместитель главы г. Махачкалы Алибулат Магомедов, заместитель главного инженера ПАО «Россети» Василий Рожков, директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов и другие.

Разрабатываемая программа повышения надежности электроснабжения потребителей города Махачкалы включает в себя все необходимые мероприятия, обеспечивающие не только бесперебойность электроснабжения, но и качество электроэнергии в периоды максимальных зимних и летних нагрузок.

Также программой предусмотрено решение вопроса по эксплуатации бесхозных сетей, а также обеспечения удобства расчетов за электроэнергию потребителями города.

По итогам обсуждения принято решение о создании рабочей группы с участием администрации города и представителей «Дагэнерго», которая в том числе займется рассмотрением возможности строительства 15 блочных комплектных трансформаторных подстанций. Администрацией города будет подготовлена информация по «бесхозяйным» объектам, а также по перспективному развитию районов города.

 

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