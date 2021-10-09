В обсуждении приняли участие замминистра энергетики и ЖКХ РД Магомед Алибеков, заместитель главы г. Махачкалы Алибулат Магомедов, заместитель главного инженера ПАО «Россети» Василий Рожков, директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов и другие.

Разрабатываемая программа повышения надежности электроснабжения потребителей города Махачкалы включает в себя все необходимые мероприятия, обеспечивающие не только бесперебойность электроснабжения, но и качество электроэнергии в периоды максимальных зимних и летних нагрузок.

Также программой предусмотрено решение вопроса по эксплуатации бесхозных сетей, а также обеспечения удобства расчетов за электроэнергию потребителями города.

По итогам обсуждения принято решение о создании рабочей группы с участием администрации города и представителей «Дагэнерго», которая в том числе займется рассмотрением возможности строительства 15 блочных комплектных трансформаторных подстанций. Администрацией города будет подготовлена информация по «бесхозяйным» объектам, а также по перспективному развитию районов города.