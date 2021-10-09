В 2022 году будет существенно увеличено финансирование на льготное лекарственное обеспечение граждан

В предыдущие годы оно составляло от 14 до 50%, что не позволяло Минздраву РД полноценно реализовывать полномочия по льготному лекарственному обеспечению населения.

Минздравом РД ежегодно заблаговременно проводится работа по организации проведения аукционных процедур для закупки лекарственных препаратов на предстоящий год, чтобы нуждающиеся в регулярном лечении с начала 2022 года могли своевременно получить необходимые лекарственные препараты.

Напомним, что процедура закупки лекарственных препаратов производится ведомством по МНН (международному непатентованному наименованию) в строгом соответствии требованиям законодательства (ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» и Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденного Приказом Минздрава России от 19.12.2019 № 1064н). Важным аспектом проведения аукционных процедур является формирование стоимости закупки того или иного препарата. Заявляемая на аукционе максимальная стоимость препарата формируется в соответствии с данными Госреестра.

Обращаем внимание граждан на то, что для получения льготного лекарственного обеспечения вам необходимо обратиться к своей лечащему врачу в медорганизации по месту прикрепления, который разъяснит вам какие документы необходимо для этого представить и сформируют персонифицированную заявку, которая будет представлена в Минздрав РД.