Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с состоянием рисовых чеков на севере Дагестана

В четверг, 7 октября, заместитель председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вместе с первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарипом Шариповым, а также представителями органов исполнительной власти и муниципалитетов изучил ситуацию, складывающуюся на рисовых полях, которая возникла вследствие неблагоприятных погодных условий, установившихся в последние две недели в республике.

Делегация побывала на полях рисоводческих предприятий, расположенных на территории Кизлярского и Тарумовского районов. В частности, было изучено положение в АО «Кизлярагрокомплекс», ООО «Нива» и Кизляр Урицком мясокомбинате.

Из-за обильных осадков начатая своевременно уборка риса была приостановлена.

В настоящее время под рис в Дагестане отведена площадь 26 тыс. га, однако пока убрано только 6 тыс. га при средней урожайности 46-48 ц/га. Например, из 15 тыс. га риса в Кизлярском районе убрано 2 тыс. га.

«У нас действуют несколько рисоперерабатывающих предприятий. За последние годы рис в республике превратился в экспорт ориентированный продукт – в частности, в 2021 году мы экспортировали несколько тысяч тонн риса в страны Ближнего Востока и в государства ближнего зарубежья», – отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он подчеркнул, что неблагоприятные погодные условия вынудили пересмотреть схему организации уборочной страды. Аграрии на многих рисовых чеках перешли на двухфазную уборку, которая предполагает сначала скашивание в валки, а затем их подбор и обмолот.

«Правительство республики разрабатывает план мероприятий по выходу из ситуации. Для координации работы по обеспечению сельхозпроизводителей техникой, горюче-смазочными материалами, запчастями на территории Кизлярского района создан оперативный штаб, которым руководит глава муниципалитета Аким Микиров», – сообщил вице-премьер.

Отметим, что на месте состоялось заседание оперативного штаба, на котором было принято решение о необходимости перевода зерносушилок на круглосуточный режим работы, а уборочной техники – на двухсменный.

«Ситуация будет обсуждена с руководством республики, мы будем ходатайствовать о господдержке наших сельхозпроизводителей», – заверил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Сельхозтоваропроизводители заявили, что постараются убрать весь урожай риса с минимальными потерями. Более того, они планируют расширить посевы: в частности, Кизляр Урицкий мясокомбинат будущей весной запустит рисовые инженерные системы на площади 600 га, а также построит новое зернохранилище зерносушильную установку.