В 2022 году в Хасавюртовском районе по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 7 общественных территорий

Так, согласно данным МКУ «УЖКХ» Хасавюртовского района, в рамках проекта до 2024 года постановлением главы администрации района предусмотрены масштабные мероприятия по благоустройству 7 общественных территорий, в семи сельских поселениях муниципалитета:

парк - с. Османюрт, ул. Центральная, 17а;

парк - с. Пятилетка, ул. Центральная, 85а;

парк - с. Теречное, ул. Административная, 5;

парк - с. Хамавюрт, ул. Аджиева, 96а;

парк - с. Чагаротар, ул. Саримурзаева, 2а;

парковая зона - с. Симсир, ул. Дружбы, 39;

парковая зона - с. Новогагатли, ул. Рашидханова, 55а

Отметим, что в рамках принятой госпрограммы «Формирование комфортной городской среды в РД на 2019-2024 годы» в текущем году в муниципалитете также ведутся работы по благоустройству 6 объектов:

1 с. Сулевкент, парк по ул. Центральная, 36

2 с. Умашаул, сквер по ул. Дружбы, 6а

3 с. Новый Костек, парк по ул. Почтовая, 22

4 ст. Карланюрт, парк по ул. Имама Шамиля, 43а

5 с. Цияб-Ичичали, парк по ул. Битарова, 3ж

6 с. Костек, парк по ул. Имавова, 1а

Напомним, что реализация вышеназванного проекта в РД началась в 2017 году, когда в программу комфортной городской среды вошло десять городов. В основном этот проект реализуется на средства федерального бюджета, работа проводится с учетом мнения жителей региона.

Основная задача проекта – дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны.

Мероприятия по реализации федерального проекта позволят улучшить качество городской среды к 2030 году в полтора раза. В рамках федерального проекта благоустраиваются общественные территории, парки, набережные, а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Для жителей муниципальных образований создан механизм вовлечения, благодаря которому каждый гражданин страны старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития городской среды.