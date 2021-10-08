ЗАМАНА - Завершился III Форум НКО Юга России

Завершился III Форум НКО Юга России

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08 октября, 2021. Пятница 15:43
Завершился III Форум НКО Юга России

7 октября в Республиканской национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале подвели итоги работы III Форума некоммерческих организаций Юга России.

Завершился III Форум НКО Юга России
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Форум, который продлился с 3 по 7 октября, был посвящён вопросам повышения эффективности взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной власти, совершенствования системы государственной поддержки некоммерческого сектора. Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов поблагодарил участников III Форума НКО Юга России за содержательные дискуссии и конструктивную позицию в вопросах взаимодействия третьего сектора и органов государственной власти.

Министр также выразил сожаление о том, что не все региональные НКО были задействованы в работе форума.

«Жаль, что некоторые общественные организации только сейчас узнают о такой открытой диалоговой площадке, хотя мы проводим уже третий форум. Вместе с тем, позитивная динамика наблюдается. Надеемся, к следующему году участников будет еще больше, а мы, со своей стороны, всегда открыты к обсуждению идей и предложений», - подчеркнул Э. Муслимов. Форум завершился культурной программой - экскурсией по музею исторического парка «Россия - моя история», осмотром выставочных залов Национального музея Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи и других памятных мест и достопримечательностей города Махачкалы.

Напомним, что в рамках форума в прошли дискуссионные и образовательные площадки, на которых обсуждались вопросы деятельности социально ориентированных НКО, управления некоммерческими организациями, пути поиска привлечения средств, а также были представлены лучшие практики работы НКО в Дагестане, которым оказана грантовая поддержка Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. Кроме того, в рамках форума были организованы дискуссионные сессии и тренинги. На площадках участники рассмотрели способы развития навыков социального проектирования, разбирали варианты привлечения ресурсов для реализации актуальных задач НКО, обсуждали развитие общественно-гражданских отношений и взаимодействия общества и органов власти. Также участникам форума рассказали об онлайн-возможностях для НКО.

 

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