Пассажиропоток аэропорта Махачкалы с января по сентябрь 2021 года увеличился на 50%

Международный аэропорт Махачкалы с января по сентябрь 2021 года обеспечил обслуживание 12 028 рейсов и 1 488 572 пассажиров. Таким образом, пассажиропоток вырос на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 29,7% больше, чем в 2019 году.

За первые девять месяцев текущего года также обработано 3444 тонн грузов и почты, а это на 32,3% превышает показатели прошлого года и на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Ростов-на-Дону и Краснодар. Лидерами среди авиакомпаний по объему перевозок за указанный период стали «Победа», «ЮТэйр» и «S7 Airlines». Кроме того, из аэропорта Махачкалы открылись новые направления: Пермь, Саратов и Симферополь. С ноября 2021 года планируются вылеты в Нижний Новгород. Расширилась география полетов по международным направлениям. Открылись рейсы в такие города Таджикистана, как Душанбе, Худжанд и Куляб, а также на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Аэропорт Махачкалы продолжает наращивать маршрутную сеть новыми направлениями и демонстрировать один из самых высоких показателей динамики пассажиропотока в Северо-Кавказском федеральном округе и по стране в целом.