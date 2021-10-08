Своим поступком они отреклись от многовековых традиций и адатов Дагестана — Джамбулат Магомедов о случившемся в московском метро

«Сегодня нет ни одного равнодушного человека, который бы не был возмущен циничным и подлым избиением в московском метро. Эти ребята, которые родились на земле Дагестана, родине героев труда и войны, выдающихся поэтов, писателей — своим поступком отреклись от многовековых традиций и адатов Дагестана. Когда наш ансамбль достойно представляет Дагестан во всех уголках мира, знакомит людей всего мира с искусством, традициями, языком танца рассказывает о красоте природы Дагестана, об удали, мужестве и духе горцев, когда наши земляки демонстрируют высочайшие спортивные достижения в единоборствах, прославляют любимый край, в это время они позорят весь народ! С особой жестокостью, зверски избивая парня, который заступился за девушку, уверенные в своей безнаказанности. Мы обязательно должны разобраться откуда это взялось, изучить причины деградации, кто и как подвел их к этой ситуации, кто их воспитывал, кто их родители и почему они не знают где их сыновья, почему у них такие злые и жестокие сыновья, в каких школах они учились. В своих коллективах мы проводим очень серьезную воспитательную работу и ее нужно усилить, ее надо в сто крат сделать более эффективной, чтобы мы воспитывали достойных горцев и горянок. Чтоб нам не приходилось стыдиться земляков, ведь Дагестан всегда звучит гордо! Мы обязательно навестим Романа Ковалева в больнице, извинимся перед ним! Именно Роман повел себя как дагестанец. Пусть это будет для нас уроком, и я надеюсь последним уроком, давайте объединяться вокруг главного — каждым своим шагом, поступками делать все, чтоб гордиться Родиной, а самое главное преумножать ее славу», — отметил в своем обращении Джамбулат Магомедов.





