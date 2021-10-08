ХII Всероссийский конкурс «Панацея» ждет заявок

Благотворительный фонд «Общественный институт социальной стратегии и тактики», учрежденный МГУ имени М.В. Ломоносова и Союзом писателей Москвы объявляет о начале ХII Всероссийского конкурса «Панацея».

Идея Всероссийского конкурса «Панацея» нашла широкий отклик в журналистском комьюнити. Число участников Всероссийского конкурса «Панацея» постоянно увеличивается: на «Панацею – 2021» было прислано более 5000 материалов из 78 регионов России. Итоги ХI Всероссийского конкурса «Панацея» опубликованы на сайте: http://www.msu.ru/projects/isst/).

Цели конкурса: - привлечение внимания общественности к проблемам здравоохранения; - формирование в общественном сознании нравственных ориентиров в выборе здорового образа жизни; - способствование решению задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации в сфере здравоохранения и направленных на реализацию Национальной программы по повышению качества и доступности медицинского обслуживания населения; - отражение в СМИ значимости профессии медицинского работника, повышение ее престижа в обществе, создание ценностных ориентиров для молодежи, избирающей медицинскую специальность как свое призвание; - повышение качества профессиональной деятельности журналистов, пишущих на темы здравоохранения. Задача конкурса – содействовать повышению качества профессиональной деятельности журналистов в области укрепления общественного здоровья, появлению циклов публицистических и информационных материалов, а также развитию социальных проектов с участием СМИ, ориентировать молодежь при выборе профессии медика на гуманистические идеалы и морально-нравственные основы великих предшественников. Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, интернет-СМИ) Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1 сентября 2020 года по 31 октября 2021 года. Конкурс проводится по следующим номинациям: · «Местная больница» - публикации об организации местного здравоохранения, медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах и т. д. · «Белый халат» – публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах и т. д. · «Люди в беде» – публикации об опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с непосредственным участием СМИ.

«Здоровье в твоих руках» – публикации об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т. д.; тематические страницы и постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе. · «Нет социальным болезням» – специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета и т. д. Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2021 года включительно по следующему адресу: 125009 г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ c пометкой КОНКУРС «Панацея». Награждение победителей конкурса состоится в Москве в марте 2022 года на факультете журналистики МГУ. Победителям будут вручены дипломы, ценные призы. Планируется проведение 3-дневного образовательного семинара для лауреатов конкурса на базе факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

В целях привлечения к участию в конкурсе максимально широкого круга граждан республики рекомендуем разместить информацию о ХII Всероссийском конкурсе «Панацея» в удобном для вашего СМИ формате, а также способствовать участию в нем ваших журналистов.