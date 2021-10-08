МВД: в Дагестане растет число наркопотребителей среди молодежи

В этом году в Дагестане наблюдается рост числа наркопотребителей, в том числе все больше девушек употребляют тяжелые наркотики. Об этом сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана Надежда Сейфудинова сказала на встрече со студентами ДГУ в четверг, 7 октября.

«Чуть ли не каждую неделю в управление наркоконтроля доставляются девушки за употребление и сбыт наркотических средств», – сказала она.

В Республиканском наркологическом диспансере на учете состоят 6118 наркоманов и наркопотребителей, в основном это молодые люди, которым еще не исполнилось 30 лет. Специалисты говорят, что число зарегистрированных наркоманов можно умножить на десять, рассказала студентам Сейфудинова.

Она также объяснила разницу между наркоманами и наркопотребителями. Наркоман – это человек с зависимостью от наркотиков. Наркопотребитель – употребляет наркотики, но еще не стал зависимым от них.

Еще одна проблема – это вовлечение молодых людей через социальные сети и мессенджеры в продажу наркотиков. В Хасавюрте, Махачкале и Каспийске задержаны несколько несовершеннолетних, которые занимались продажей наркотиков. Одному из задержанных было 16 лет, его приговорили к шести годам лишения свободы.

На встрече также присутствовали депутаты Махачкалы. Председатель городского собрания Марис Ильясов рассказал студентам, что руководитель республики Сергей Меликов уделяет большое внимание антинаркотической работе, поэтому махачкалинские депутаты вместе с представителями правоохранительных органов встречаются со старшеклассниками и учителями школ, а сегодня пришли на встречу со студентами ДГУ, а также планируют проводить такие встречи в других вузах республики.