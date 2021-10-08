Буньямин Магомедов высказался об инциденте с дагестанцами в метро

Мы славили наш народ с очень высоких пьедесталов… Очень и очень жаль , что некоторые представители нашего народа ( не поворачивается язык назвать их дагестанцами), очерняют лица своих отцов и позорят родную землю. В сети появилось видео, на котором жестоко избивают парня , заступившегося за девушку. Это вызвало большой резонанс в обществе, бурную реакцию в средствах массовой информации. И , конечно отозвалось болью в сердцах всех дагестанцев, которым небезразлично, в каком свете выглядит их Республика. В этой ситуации хочется выразить искреннее сожаление родителям таких детей. Мы все время пытаемся воспитывать молодёжь. Убеждены , что ни один отец не пожелал бы видеть такую « славу» своих сыновей. Надеемся на то, что виновные получат справедливое наказание. А подобное, больше не повторялось в нашем обществе. В мире итак много зла и несправедливости, и молодёжь , как следующее новое поколение, должно учитывать опыт предыдущего. Осознавать, что каждое действие имеет последствия. Хочется верить, что порядочных и воспитанных молодых дагестанцев гораздо больше и они будут чтить традиции нашего народа и нашей веры.