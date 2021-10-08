Спортивная общественность Дагестана осуждает поведение дагестанцев в московском метро

Сотни земляков пришли их сегодня встретить в аэропорту, поздравить с победами и разделить радость этих побед. К сожалению, был повод и огорчиться! Несколько наших земляков повели себя самым неподобающим образом, жестоко избив в московском метро молодого человека на глазах остальных пассажиров поезда. Демонстрировать силу нужно на ковре, татами и других спортивных площадках, побеждая своих соперников в честных поединках, как это сделали дагестанские борцы на чемпионате мира в Норвегии и многие другие атлеты ранее», – говорится в тексте, опубликованном на странице Министерства спорта республики в инстаграме.