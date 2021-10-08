Сотни земляков пришли их сегодня встретить в аэропорту, поздравить с победами и разделить радость этих побед. К сожалению, был повод и огорчиться! Несколько наших земляков повели себя самым неподобающим образом, жестоко избив в московском метро молодого человека на глазах остальных пассажиров поезда. Демонстрировать силу нужно на ковре, татами и других спортивных площадках, побеждая своих соперников в честных поединках, как это сделали дагестанские борцы на чемпионате мира в Норвегии и многие другие атлеты ранее», – говорится в тексте, опубликованном на странице Министерства спорта республики в инстаграме.
Спортивная общественность Дагестана осуждает поведение дагестанцев в московском метро
- Автор Шахри
- 08 октября, 2021. Пятница 10:30
Спортивная общественность республики выступает с осуждением инцидента, имевшего место накануне в московском метро, где трое дагестанцев избили пассажира электрички. «Есть повод чем гордиться. Наши борцы – победители чемпионата мира, привезли домой заслуженные медали и пояса чемпионов.
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