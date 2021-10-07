Дагестан вошел тройку лидеров по количеству заявок от студентов на участие в «Школе кавказоведения»

О тборочный этап участников «Школы Кавказоведения» проходил с 16 августа по 30 сентября . П о его итогам заявк и на участие в проекте подали 1014 студентов из 2 5 вузов ЮФО и СКФО и 11 регионов страны. Проект реализуется Фондом региональных исследований «Страна» , направлен на подготовку молодых аналитиков Кавказа и поддержан Фондом президентских грантов, Полномочными представительствами Президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой «Россия – страна возможностей» .

От Республики Дагестан на участие в «Школе кавказоведения» поступило 180 регистраций. Больше всего заявок подали студенты Дагестанского государственного университета народного хозяйства.

«Молодежь регионов Юга России и Северного Кавказа всегда принимает активное участие в самых разных мероприятиях, будь то форумы Федерального агентства по делам молодежи или конкурсы платформы «Россия – страна возможностей». Один из самых главных запросов этой активной молодежи – это поиск себя в профессии, получение практических навыков и саморазвитие. Молодой человек, выходя во взрослую жизнь выбирает для себя трек своего развития, это может быть государственная служба, наука, бизнес и предпринимательство. Подобные конкурсы ориентируют студентов на занятие экспертной деятельностью, достаточно востребованной и интересной работой. Мы надеемся, что многие из участников этой школы уже через несколько лет вырастут в настоящих аналитиков и экспертов по Северному Кавказу, которые смогу трудиться в самых разных областях», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

«Школа Кавказоведения» – научно-образовательный проект, направленный на подготовку молодых аналитиков, специализирующихся на изучении процессов Кавказа, реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов, Полномочных представительств Президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Мы уверены, что интерес и отношение финалистов к Кавказу будет способствовать развитию как студентов, так и региона в целом. Для этого организаторами и экспертами Школы разработана уникальная образовательная программа, приглашены ведущие специалисты сферы, которые открыты к общению и готовы делиться опытом с молодыми людьми», – рассказал руководитель Фонда региональных исследований «Страна» Дмитрий Садко.

Лидером по числу заявок стал Ставропольский край – 410 регистраций, следом идёт Ростовская область – 226 и Республика Дагестан – 180, за ними идут Чеченская Республика – 71, Карачаево-Черкесская Республика – 46, Республика Адыгея – 37, Краснодарский край – 13, Республика Северная Осетия – Алания – 12, Кабардино-Балкарская Республика – 11, Республика Ингушетия – 7, Республика Калмыкия – 1.

Интересно, что среди всех, зарегистрировавшихся для участия в Школе 62% составляют девушки и 38% юноши.

Первый этап проекта проходил в дистанционном формате, в ходе которого участникам предстояло решить тестовое задание, посвящённое традициям и обычаям народов Кавказа. Данный этап проводился до 30 сентября, по его результатам 50 участников будут приглашены на финальный очный этап «Школы кавказоведения», который пройдёт с 10 по 13 октября в г. Пятигорске.

Торжественное открытие второго этапа «Школы кавказоведения» запланировано на 11 октября в Пятигорске, в ходе мероприятия участники будут решать кейсы, участвовать в практических семинарах и презентовать свои собственные проекты. Десять лучших получат в наставничество ведущих экспертом высшей школы, а также возможность пройти стажировку в органах исполнительной власти.