Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Надеемся, что все трое понесут заслуженное наказание в рамках действующего законодательства.
Пресс-служба Главы Дагестана прокомментировала инцидент в московском метро с участием трех жителей республики
- Автор Шахри
- 07 октября, 2021. Четверг 15:21
«В Москве трое выходцев из нашей республики жестоко избили парня, который заступился за девушку в метро. Аморальный и бесчеловечный поступок, оправдания которому нет!
Дагестан всегда славился уважением, дружелюбием и теплом, которым мы щедро делимся со всеми гостями. И в разных уголках России дагестанцы одними из первых бросаются на помощь попавшим в беду людям, зачастую рискуя собой.
Очень жаль, что по действиям таких людей, которые далеки от морали и нравственных ориентиров, могут судить о жителях нашей республики.
Мы порицаем этот поступок и желаем скорейшего выздоровления Роману Ковалёву», – говорится в заявлении Пресс-службы.
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