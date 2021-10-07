«В Москве трое выходцев из нашей республики жестоко избили парня, который заступился за девушку в метро. Аморальный и бесчеловечный поступок, оправдания которому нет!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Надеемся, что все трое понесут заслуженное наказание в рамках действующего законодательства.

Дагестан всегда славился уважением, дружелюбием и теплом, которым мы щедро делимся со всеми гостями. И в разных уголках России дагестанцы одними из первых бросаются на помощь попавшим в беду людям, зачастую рискуя собой.

Очень жаль, что по действиям таких людей, которые далеки от морали и нравственных ориентиров, могут судить о жителях нашей республики.

Мы порицаем этот поступок и желаем скорейшего выздоровления Роману Ковалёву», – говорится в заявлении Пресс-службы.