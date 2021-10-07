Камила Гамзатова: «Настоящие дагестанцы так не поступают»

«Честно говоря, произошедшее в московском метро – это просто позорище! Тот самый случай, когда сделал кто-то, а стыдно тебе. Не такие мы, дагестанцы. Дагестанцы – порядочные, сильные духом, справедливые, готовые прийти на помощь и встать на защиту слабого. А это что за персонажи – для меня просто загадка. Очень жаль, что наши достойные, сильные, порядочные земляки так не прославляют Дагестан, как “прославили” эти невоспитанные дикари. Тот случай, когда одним гадким поступком перечеркнуты годы работы на положительный имидж нашей республики», – отметила Гамзатова.





