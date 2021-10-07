ЗАМАНА - Камила Гамзатова: «Настоящие дагестанцы так не поступают»

Камила Гамзатова: «Настоящие дагестанцы так не поступают»

Автор
07 октября, 2021. Четверг 14:23
Камила Гамзатова: «Настоящие дагестанцы так не поступают»

И.о. генерального директора РГВК «Дагестан» Камила Гамзатова прокомментировала произошедшее в Москве с участием дагестанских подростков в метро.

Камила Гамзатова: «Настоящие дагестанцы так не поступают»
Информация

«Честно говоря, произошедшее в московском метро – это просто позорище! Тот самый случай, когда сделал кто-то, а стыдно тебе. Не такие мы, дагестанцы. Дагестанцы – порядочные, сильные духом, справедливые, готовые прийти на помощь и встать на защиту слабого. А это что за персонажи – для меня просто загадка. Очень жаль, что наши достойные, сильные, порядочные земляки так не прославляют Дагестан, как “прославили” эти невоспитанные дикари. Тот случай, когда одним гадким поступком перечеркнуты годы работы на положительный имидж нашей республики», – отметила Гамзатова.


 

Прочитано 32 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top