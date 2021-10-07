Сергей Меликов поздравил с заслуженными победами чемпионов мира по борьбе

Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил с заслуженными победами чемпионов мира по борьбе Абдулрашида Садулаева и Загира Шахиева.

«Победа! В Осло завершилась самая ожидаемая схватка чемпионата мира по вольной борьбе – наш «Танк» Абдулрашид Садулаев подтвердил звание лучшего борца в мире! В финале он встретился со своим принципиальным соперником Кайлом Снайдером из США.

Абдулрашид снова превзошёл противника в тактике и мастерстве, наглядно показав красоту дагестанской борьбы! Мы все болели за него, но в глубине души были уверены, что на ковре равных ему нет.

Вчера «золото» завоевал и другой дагестанец – Загир Шахиев, который является действующим чемпионом Европы. В решающем поединке Загир просто разгромил своего оппонента.

Спасибо тренерам за наших чемпионов, а родителям – за достойных сыновей, которые прославляют Дагестан!», – говорится в тексте.