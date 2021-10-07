ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил Рамзана Кадырова с вступлением в должность Главы Чеченской Республики

Сергей Меликов поздравил Рамзана Кадырова с вступлением в должность Главы Чеченской Республики

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07 октября, 2021. Четверг 14:04
Сергей Меликов поздравил Рамзана Кадырова с вступлением в должность Главы Чеченской Республики

5 октября в День города Грозного, в столице соседнего региона состоялась церемония вступления Рамзана Кадырова в должность Главы Чеченской Республики.

Сергей Меликов поздравил Рамзана Кадырова с вступлением в должность Главы Чеченской Республики
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На церемонии инаугурации врио Главы Дагестана Сергей Меликов от имени многонационального дагестанского народа поздравил Рамзана Кадырова с официальным вступлением в должность Главы Чеченской Республики.

«Сегодня Чеченская Республика твердо стоит на пути устойчивого социально-экономического развития. Высокой оценки заслуживают и предпринимаемые Вами усилия по повышению уровня открытости региона для туристов, формированию благоприятного инвестиционного климата и дальнейшей модернизации республики», – сказал Сергей Меликов.

Глава региона отметил, что история Дагестана и Чечни – неразрывное целое. «Многие наши обычаи и традиции выражают общность религиозных, культурных, моральных ценностей и духовных устремлений наших народов. Поэтому народы Дагестана и Чечни веками были рядом – и в горе, и в радости, как добрые соседи поддерживали друг друга, вместе сидели за праздничным столом, вместе мужественно давали отпор врагу. Так было всегда», – подчеркнул Меликов, добавив, что дагестанцы с глубоким уважением относятся к братскому чеченскому народу.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, Глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло, принц Бахрейна Насер Бин Хамад Бин Иса Аль Халифа, Чрезвычайный и Полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации д. Мохаммад Ахмад Альджабер и др.

 

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