ЗАМАНА - Заявление министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрика Муслимова

Заявление министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрика Муслимова

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07 октября, 2021. Четверг 11:33
Заявление министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрика Муслимова

6 октября в Москве произошла драка с участием дагестанцев, втроём напавших на одного молодого человека.

Заявление министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрика Муслимова
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Министерство по национальной политике и делам религий РД оуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей.

Инцидент уже получил широкое распространение в социальных сетях и вызывает однозначное негодование и неприятие в дагестанском обществе, и это понятно, ведь дагестанское общество – это здоровое общество и подобное низкое, трусливое и бесчестное поведение неприемлемо для большинства жителей республики. Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодежь, позорят свое имя и свои семьи.

И речь идет не только о Дагестане, мы выезжаем в субъекты Российской Федерации делегациями, в состав которых входят известные представители научного сообщества, герои Российской Федерации, известные спортсмены, духовные лидеры. Мы встречаемся с землячествами, во многих субъектах у нас есть представители правительства, которые проводят работу с тем, чтобы таких инцидентов не было.

Возросший поток туристов в республику последние два года, также свидетельствует о том, что таких фактов у нас практически было очень мало, или даже не было вовсе. Данный факт заставляет нас думать о том, что появляются такие люди среди молодых людей, среди землячеств, которые проживают в других субъектах. Но именно землячества вносят очень большую лепту в то, чтобы показать истинное лицо Дагестана,  настоящую атмосферу здесь.

Многие, очень многие туристы, которые посетили Республику Дагестан, восторженно комментируют отношение местных жителей к приезжим.

И ещё хотел бы высказать свое  мнение о том, что не надо в средствах массовой информации разжигать межнациональную рознь. Неправильно говорить о том, что преступление совершил человек такой-то национальности из такого-то региона. Любой человек, совершивший противоправное действие – это преступник, а преступник не имеет национальности. Это нужно и важно знать и соблюдать.

Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте и  в соответствии с действующим законодательством примут все меры в отношении виновных, а пострадавшему желаем скорейшего выздоровления.

 

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