Журналист Омар Магомедов рассказал школьникам как попасть на Северный полюс





А можно хорошо учиться, стать призером конкурсов и победителем Всероссийских олимпиад и получить заветную путевку на северный полюс даже будучи школьником!



Об этом и многом другом рассказал корреспондент телекомпании «НТВ» Омар Магомедов ученикам 6 класса Каспийской гимназии, которому в 2019 году посчастливилось поехать в командировку на Северный полюс.



Пассажирами атомного ледокола «50 лет Победы» помимо туристов, стали 68 умников и умниц со всей страны.

За 10 дней экспедиции дети не просто стали полярниками и друзьями, но и поняли, что в мире, где нет интернета и нужно тепло одеваться, тоже бывает интересно. Но а главное теперь в их памяти, помимо формул и правил, почти 8 тысяч километров впечатлений.



Журналист рассказал о своих эмоциях и впечатлениях, об обитателях Северного Ледовитого океана, показал отрывки сюжетов, видео/фото, которое записал во время путешествия. Дети с большим интересом слушали и задавали интересующие вопросы.



- Я хотел донести до детей, что знание это сила и невероятные возможности. Побывать на Северном полюсе в 12 или 15 лет это фантастика! Я сам до сих пор в восторге, это незабываемые впечатления. Мне бы хотелось, чтобы и дагестанские мальчишки и девчонки тоже побывали на Северном полюсе, у нас много талантливых ребят.