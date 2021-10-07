ЗАМАНА - Журналист Омар Магомедов рассказал школьникам как попасть на Северный полюс

Журналист Омар Магомедов рассказал школьникам как попасть на Северный полюс

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07 октября, 2021. Четверг 09:48
Журналист Омар Магомедов рассказал школьникам как попасть на Северный полюс

Как вариант, заплатить 2,5 миллиона рублей как турист и отправиться в 5-дневное путешествие.
Можно выучиться на капитана корабля, исследователя, журналиста и если повезёт там оказаться.

Журналист Омар Магомедов рассказал школьникам как попасть на Северный полюс
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А можно хорошо учиться, стать призером конкурсов и победителем Всероссийских олимпиад и получить заветную путевку на северный полюс даже будучи школьником!

Об этом и многом другом рассказал корреспондент телекомпании «НТВ» Омар Магомедов ученикам 6 класса Каспийской гимназии, которому в 2019 году посчастливилось поехать в командировку на Северный полюс.

Пассажирами атомного ледокола «50 лет Победы» помимо туристов, стали 68 умников и умниц со всей страны.
За 10 дней экспедиции дети не просто стали полярниками и друзьями, но и поняли, что в мире, где нет интернета и нужно тепло одеваться, тоже бывает интересно. Но а главное теперь в их памяти, помимо формул и правил, почти 8 тысяч километров впечатлений.

Журналист рассказал о своих эмоциях и впечатлениях, об обитателях Северного Ледовитого океана,  показал отрывки сюжетов, видео/фото, которое записал во время путешествия. Дети с большим интересом слушали и задавали интересующие вопросы.

- Я хотел донести до детей, что знание это сила и невероятные возможности. Побывать на Северном полюсе в 12 или 15 лет это фантастика! Я сам до сих пор в восторге, это незабываемые впечатления. Мне бы хотелось, чтобы и дагестанские мальчишки и девчонки тоже побывали на Северном полюсе, у нас много талантливых ребят.

 

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