ЗАМАНА - Встреча экспертов III Форума некоммерческих организаций Юга России с представителями НКО города Дербента

Встреча экспертов III Форума некоммерческих организаций Юга России с представителями НКО города Дербента

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07 октября, 2021. Четверг 09:29

6 октября  в Дербенте, на базе комплекса «Алые паруса», состоялась встреча экспертов III Форума некоммерческих организаций Юга России с представителями НКО города Дербента и представителями местного самоуправления.Темой  встречи стала «Роль органов исполнительной власти в развитии некоммерческих организаций».

Встреча экспертов III Форума некоммерческих организаций Юга России с представителями НКО города Дербента
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С приветственной речью в адрес участников форума и представителей НКО выступил Арсен Махмудов,статс-секретарь - заместитель министра  по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

В своём выступлении он отметил: "Форум НКО Юга России стал уже традиционным  мероприятием, которое проводится Миннацем РД. В этом году к нам приехали люди из регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных  округов страны, это представители некоммерческих организаций, национально-культурных автономий. Количество участников, даже несмотря на непогоду, с условием современных технологий, порядко 300 человек".

Замминистра подчеркнул, что в рамках форума вместе с представителями министерств - партнеров по деятельности в этом направлении Миннац РД работает  над выстраиванием и развитием диалога между властью и НКО. В принципе, форум так и  называется "Открытый диалог - условие развития гражданского общества".

Позднее участники и эксперты форума НКО Юга России отправились в Цитадель Нарын-Кала, где для них провели экскурсию и ознакомили с памятниками истории и культуры, вошедшими в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Благодаря живому и образному повествованию экскурсовода участники форума погружались в историю древнего города, которая насчитывает пять тысячелетий, и получили массу положительных эмоций.

Также гости форума посетили музей истории мировых культур и религий, где им показали  исторические экспонаты трёх религий. Все желающие могли буквально окунуться в историю при помощи VR-очков.

В завершение участники мероприятия из разных регионов России, эксперты отметили высокую позитивную динамику в развитии сотрудничества органов государственной власти Дагестана и НКО.

 

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