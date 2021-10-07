Встреча экспертов III Форума некоммерческих организаций Юга России с представителями НКО города Дербента





С приветственной речью в адрес участников форума и представителей НКО выступил Арсен Махмудов,статс-секретарь - заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.



В своём выступлении он отметил: "Форум НКО Юга России стал уже традиционным мероприятием, которое проводится Миннацем РД. В этом году к нам приехали люди из регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов страны, это представители некоммерческих организаций, национально-культурных автономий. Количество участников, даже несмотря на непогоду, с условием современных технологий, порядко 300 человек".



Замминистра подчеркнул, что в рамках форума вместе с представителями министерств - партнеров по деятельности в этом направлении Миннац РД работает над выстраиванием и развитием диалога между властью и НКО. В принципе, форум так и называется "Открытый диалог - условие развития гражданского общества".



Позднее участники и эксперты форума НКО Юга России отправились в Цитадель Нарын-Кала, где для них провели экскурсию и ознакомили с памятниками истории и культуры, вошедшими в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Благодаря живому и образному повествованию экскурсовода участники форума погружались в историю древнего города, которая насчитывает пять тысячелетий, и получили массу положительных эмоций.



Также гости форума посетили музей истории мировых культур и религий, где им показали исторические экспонаты трёх религий. Все желающие могли буквально окунуться в историю при помощи VR-очков.



В завершение участники мероприятия из разных регионов России, эксперты отметили высокую позитивную динамику в развитии сотрудничества органов государственной власти Дагестана и НКО.