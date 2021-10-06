ЗАМАНА - Аттестацию руководителей ГУПов проведут в Дагестане

Аттестацию руководителей ГУПов проведут в Дагестане

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06 октября, 2021. Среда 17:05
Заседание единой аттестационной комиссии Республики Дагестан по проведению аттестации руководителей государственных унитарных предприятий состоялось сегодня, 5 октября, под руководством заместителя Председателя Правительства РД Манвела Мажонца. В мероприятии приняли участие министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов, представители министерств, ведомств, члены межведомственной комиссии. На повестку дня был вынесен вопрос об утверждении аттестационной комиссией списка руководителей унитарных предприятий, подлежащих аттестации, а также график её проведения. Также были рассмотрены перечни вопросов для аттестационных тестов и документов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, необходимых для проведения анализа эффективности предпринятых руководителем мер по повышению экономической эффективности деятельности ГУПа за последние 3 года. Повестка дня была принята единогласным решением членов Комиссии. В своём выступлении статс-секретарь – заместитель министра Эмиль Татаев отметил, что целями аттестации руководителей унитарных предприятий являются объективная оценка деятельности руководителей ГУПов и определение их соответствия занимаемой должности, оказание содействия в повышении эффективности работы унитарных предприятий и стимулирование профессионального роста их руководителей. Было отмечено, что проведение аттестации запланировано в два этапа. Первый - проводится в форме тестовых испытаний, а второй этап в форме собеседования, на котором будет проведён анализ предпринятых руководителем мер по повышению экономической эффективности деятельности унитарного предприятия за последние три года.
Аттестацию руководителей ГУПов проведут в Дагестане
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