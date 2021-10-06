Завершен монтаж 5 новых модульных котельных в Дербенте

Автор Шахри

Во вторник, 5 октября, глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проинспектировал работу по возведению 5 новых модульных котельных в рамках госпрограммы «Комплексное территориальное развитие городского округа «город Дербент». Новые котельные заработают до начала отопительного сезона в этом году. В них установлено современное итальянское оборудование с автоматизацией всех процессов, которое позволит существенно снизить потребление энергоресурсов. Пять новых котельных заменят две старые, которые обслуживали до 85% потребителей. Рустамбек Пирмагомедов поручил до 15 октября завершить пуско-наладочные работы, чтобы до начала отопительного сезона испытать надежность нового оборудования. Сопровождать работу операторов теплоснабжающей организации должны будут специалисты поставщиков оборудования до их полного обучения. Главный инженер ООО «Дербентепло» Мурад Алирзаев отметил, что за 30 лет его работы в организации такие масштабные мероприятия проводятся впервые. Кроме того, параллельно ведется замена теплотрасс: в этом году проложено свыше 6 километров сетей, в прошлом заменено около 12 километров. Преимущественно теплотрассы прокладываются под землей, что позволяет освободить дворы и улицы от портящих внешний облик труб. Благодаря проводимым работам к отопительному сезону 2021-2022 годов Дербент будет обладать современной, надежной и экономичной системой теплоснабжения.