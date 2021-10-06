ЗАМАНА - Мининформ Дагестана объявляет конкурс на лучший антитеррористический контент

Мининформ Дагестана объявляет конкурс на лучший антитеррористический контент

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06 октября, 2021. Среда 16:08

Информация 

оприеме заявок и условиях республиканского конкурса на лучший антитеррористический контент

Министерство информации и печати Республики Дагестанобъявляет прием заявок на участие в республиканском конкурсена лучший антитеррористический контент (далее - Конкурс).Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

Мининформ Дагестана объявляет конкурс на лучший антитеррористический контент
Информация

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, направленной на информационное противодействие идеологии терроризма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы антитеррористической направленности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет в 2021году.

Требования к конкурсным работам (материалам):

Документальный фильм, теле-/радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире.
Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа(пост, видеоролик, вайн).
Публикация, цикл публикаций в печатном/сетевом издании (статья, очерк).

Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы формата А3, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном носителе.Материалы могут быть на русском языке и на языках народов Дагестана. К материалам на языках народов Дагестана должны быть приложены переводы на русском языке в печатном варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет предоставляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную строку с читаемой ссылкой на материал, и активной гиперссылки на материал, а также скриншотов со статистикой, содержащей информацию о количестве сохранений, пересылок, комментариев и др

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей министерств, ведомств, средств массовой информации и общественных организаций Республики Дагестан. 

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представителями, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:

заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного представителя, или руководителя СМИ на имя министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан.
конкурсная работа (материал).
данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о тональности восприятия материала.

Срок приема заявок  с 1 октября по 30 ноября 2021 г.

Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей до 30 декабря 2021 г.  

Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:

«Документальный фильм, теле-/радиопередача, цикл теле-/ радиопередач». Общий фонд составляет 180 тыс.руб., включая: первая премия -  90 тыс. рублей, вторая - 60 тыс. рублей, третья - 30 тыс. рублей.
«Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа». Общий фонд составляет 120 тыс. руб., включая: первая премия 60 тыс. рублей, вторая - 40 тыс. рублей, третья - 20 тыс. рублей.
«Публикация, цикл публикаций в печатном/сетевом издании». Общий фонд составляет 100 тыс. руб., включая: первая премия -  50 тыс. рублей, вторая - 30 тыс. рублей, третья - 20 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории, активность пользователей (комментарии).

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб8, Министерство информации и печати РД, отдел по работе со СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Информация предоставляется по телефону+ 7 963418 72 51.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой информации и на сайте министерства http://mininformrd.ru.

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http://mininformrd.ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».

 

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