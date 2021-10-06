Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, направленной на информационное противодействие идеологии терроризма в Республике Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы антитеррористической направленности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет в 2021году.
Требования к конкурсным работам (материалам):
Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы формата А3, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном носителе.Материалы могут быть на русском языке и на языках народов Дагестана. К материалам на языках народов Дагестана должны быть приложены переводы на русском языке в печатном варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет предоставляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную строку с читаемой ссылкой на материал, и активной гиперссылки на материал, а также скриншотов со статистикой, содержащей информацию о количестве сохранений, пересылок, комментариев и др.
Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей министерств, ведомств, средств массовой информации и общественных организаций Республики Дагестан.
Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представителями, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.
Состав заявки:
Срок приема заявок – с 1 октября по 30 ноября 2021 г.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей до 30 декабря 2021 г.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории, активность пользователей (комментарии).
Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 8, Министерство информации и печати РД, отдел по работе со СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Информация предоставляется по телефону+ 7 963418 72 51.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой информации и на сайте министерства http://mininformrd.ru.
Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http://mininformrd.ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».