На базе санатория «Каспий» состоялась работа образовательных и тренинговых площадок III Форума некоммерческих организаций Юга России

На первой площадке на тему «Компетенции лидера – современные требования» выступил эксперт образовательных программ Общественной палаты Российской Федерации, федеральных и региональных грантовых конкурсов Алексей Арбузов. Он рассказал о том, как нужно завоевывать звание лидера, о существующих способах и инструментах; о том, какими ресурсами должен обладать лидер.

На второй площадке «Компетенции команды и развитие НКО» выступила учредитель и генеральный директор АНО «Центр обеспечения качества деятельности НКО» Илона Южакова.

И. Южакова рассказала, какие бывают риски в работе и что нужно с ними делать.

Генеральный директор Центра гражданских инициатив Югры Яков Самохвалов выступил на третьей площадке «Успешные практики межсекторного взаимодействия».

Он рассказал о трех основных аспектах взаимодействия: социально-политическом, социально-экономическом и социальном, а также о развитии сектора НКО.

На четвертой площадке «Презентация проекта и самопрезентация руководителя в форматах – от личной коммуникации до онлайн-визитки» выступил социальный предприниматель, эксперт в области информационной безопасности, организатор всероссийского гражданского проекта IGrajdanin Андрей Давидович.

А. Давидович рассказал о важности диалога в деятельности НКО, а также о том, как представить свой проект за 30 секунд.