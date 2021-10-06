Справка о проекте «Цифровые профессии»

Проект «Цифровые профессии» позволяет россиянам получить ИТ-образование за половину стоимости образовательных программ. К выбору граждан уже доступны такие наиболее востребованные программы, как: Data Science, Веб-аналитика, Product Manager, Мобильная разработка,

Технологии анализа данных, Тестирование ПО, Технологии искусственного интеллекта, Веб-разработка и другие. Их предоставили: Нетология, Университет Иннополис, ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ, GeekBrains, Skillfactory, Яндекс.Практикум, СберУниверситет, Skyeng, 1С-Образование, Инвольта Образование, Финансовый университет, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РЭУ им. Г.В. Плеханова и другие образовательные организации. Обучение по каждой программе длится от 250 академических часов. По результатам учебы граждане получат дипломы о профессиональной переподготовке установленного образца. В 2021 году начнется обучение не менее 25 тысяч слушателей, а всего к 2024 году обучатся минимум 110 тысяч человек. Принять участие в проекте могут граждане России старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании. Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором. На данный момент стоимость программ начинается от 18 тысяч рублей – столько стоит обучение на программе длиной в 4,5 месяца по программе «Веб-разработчик». Расписание и полный перечень программ доступен в каталоге оператора проекта Университета 2035: https://profidigital.ru/catalog.