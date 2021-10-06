Деловой завтрак прошел на III Форуме НКО Юга России

5 октября в рамках III Форума НКО Юга России прошел Деловой завтрак на тему «Современные медиа-инструменты для развития гражданского общества».

В мероприятии приняли участие министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, председатель Координационного совета уполномоченных по защите прав предпринимателей в СКФО Мурад Далгатов, политолог Зубайру Зубайруев, шеф-редактор РГВК "Дагестан" Магомед Махатилов, директор Координационного информационно-культурного центра Мухтар Амиров, руководители НКО, а также представители бизнес-сообщества, федеральные эксперты, известные блогеры и общественники из Дагестана и регионов СКФО.

Модерировал деловой завтрак социальный предприниматель, эксперт в области информационной безопасности, организатор всероссийского гражданского проекта IGrajdanin Андрей Давидович.

Поприветствовав форумчан, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов отметил, что самым главным ожиданием от делового завтрака является своеобразное изменение сознания его участников с тем, чтобы позитивно оценивать механизмы развития гражданского общество и свое влияние на них.

"Большинство руководителей НКО полагается на административный ресурс при получении грантов Главы РД и Фонда Президентских грантов, на субсидии по линии разных министерств и ведомств, тогда как получение соответствующих знаний позволит им чувствовать себя более независимыми. НКО должны понимать свою важность и значение для развития гражданского общества в регионе. Этому вопросу уделяет большое внимание и руководство республики: первая официальная встреча, проведённая главой Дагестана Сергеем Меликовым в новой должности, была именно с общественностью", - подчеркнул министр.

Участники делового завтрака разобрали ряд вопросов, касающихся улучшения работы представителей некоммерческого сектора и их сотрудничества с органами государственной власти.

Также были обсуждены слабые и сильные стороны проектов участников, рассмотрены лучшие кейсы и перспективные проекты.

По итогам работы площадки все озвученные предложения войдут в резолюцию.