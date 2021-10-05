Открывая работу штаба, Абдулпатах Амирханов отметил, что сложившиеся за последние дни погодные условия сказываются на жизнеобеспечении населённых пунктов, в первую очередь страдают дороги, энергоснабжение, связь. Обильные осадки стали причиной подтопления ряда улиц, дворов и подвалов домов в Махачкале. В городах и районах отмечено увеличение аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства. В этой связи премьер-министр Дагестана нацелил участников штаба на координацию действий:

«Нам необходимо скоординировать совместную работу по минимизации последствий неблагоприятных погодных условий, определить задачи по оперативному реагированию на возможные ЧС», - сказал Амирханов.

Он также отметил работу, проводимую ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», представителями МЧС по РД, которые в оперативном режиме в непростых условиях продолжали и продолжают восстановительные работы.

О превентивных мероприятиях в связи с ухудшением погодных условий в регионе доложил начальник ГУ МЧС по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов. Он отметил, что заблаговременно было организовано оповещение населения через средства массовой информации и СМС-информирование.

На текущий момент в республике чрезвычайных ситуаций, связанных с прогнозом, не произошло, отметил глава МЧС:

«Зарегистрировано одно происшествие - аварийное отключение газа в населенных пунктах Маджалис и Тубенаул Кайтагского района, аварийно-восстановительные работы спланированы с 8 часов до 18 часов. Привлечено 11 человек и 5 единиц техники ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

С 4 октября отсутствует связь с Тляратинским, Цунтинским районами и Бежтинским участком. По информации от операторов связи, причиной является отсутствие электропитания на базовых станциях и обрыв линии связи на участке Хебда-Анцух. Аварийно-восстановительные бригады операторов связи выехали на место.

На контроле Главного управления также остаются восстановительные работы на автодорогах местного значения в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах, где без автомобильного сообщения в целом остаются 9 населенных пунктов», - доложил глава МЧС.

Было отмечено, что для оценки складывающейся обстановки в отрезанных от автомобильного сообщения населенных пунктах Тляратинского района и село Дагбаш Шамильского района направлена оперативная группа МЧС со средствами спутниковой связи и спасательными подразделениями. Выявлено, что пострадавших частных домов и социально-значимых объектов нет, работы по восстановлению дорог и электроснабжения проводятся.

Силы ГУ и МЧС Дагестана готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия. На все поступающие по линии 112, а также на «телефон доверия» сообщения от граждан организовано реагирование пожарно-спасательных и поисково-спасательных подразделений.

По словам главы Минэнерго Дагестана Ризвана Мурадова, общее количество отключенных потребителей на 4 октября составило более 80 тысяч человек в 181 населенном пункте. Общая мощность отключений составила 35 МВт.

«В целом, электроснабжение потребителей по информации диспетчерской службы на 4 октября к 20:00 ч. было восстановлено, в то же время на 21:00 ч. оставался отключенным 2-й фидер на подстанции 110 кВ «Анцух», который обеспечивает электроснабжением 7 населенных пунктов Тляратинского района», - доложил Мурадов, добавив, что энергетиками проводятся работы по восстановлению.

В рамках совещания была затронута проблема подтопления подстанции 110 кВ «Приморская» в городе Махачкале. Данная ситуация повторяется постоянно при выпадении обильных осадков.

Абдулпатах Амирханов поручил Минэнерго Дагестана совместно с ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и администрацией города Махачкалы принять меры по решению данной проблемы для предупреждения аварийных ситуаций ,связанных с работой данной подстанции. Сегодня на данный объект будет произведен комиссионный выезд специалистов.

В обсуждении приняли участие врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов, главы г.Каспийска, Цунтинского, Шамильского, Тляратинского районов, представители администрации г.Махачкалы, ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».