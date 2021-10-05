III Форум НКО Юга России начал свою работу в Дагестане





Открывая пленарное заседание форума, гостей и участников мероприятия от имени врио Главы РД Сергея Меликова поприветствовал министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов.



Он напомнил, что форум проводится в республике уже в третий раз с целью стимулирования развития некоммерческого сектора, повышения эффективности взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества, а также развития горизонтальных связей между некоммерческими секторами субъектов Российской Федерации.



Было отмечено, что в программе Форума запланированы многочисленные дискуссионные секции, образовательные и тренинговые площадки, кустовые совещания, которые направлены на формирование рейтинга субъектов социально ориентированных НКО, систему оценки качества «третьего сектора», стратегию привлечения ресурсов, повышения уровня компетенций, командообразования.



«На сегодняшний день в России зарегистрировано более 210 тысяч некоммерческих организаций, из которых почти 30 тысяч регистрированы на территории ЮФО и СКФО. В частности, 10 тысяч общественных организаций, движений и отделений политических партий, 5 тысяч религиозных организаций, 2600 профсоюзов, 1300 казачьих обществ, 2000 некоммерческих и общественных фондов, 6000 АНО и учреждений, 500 территориальных общественных самоуправлений.



Одной из ярко выраженных особенностей гражданского общества Юга России является то, что половина казачьих обществ и территориальных общественных самоуправлений России зарегистрированы именно в СКФО и ЮФО, что подтверждает сильные традиции и длительную историю самоуправления. Вторая особенность - количество религиозных организаций, численность которых выше, чем в среднем по России, что говорит о глубоких духовно-нравственных и религиозных устоях Юга России», - подчеркнул министр.



Э. Муслимов уделил особое внимание необходимости привлечения молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, работе некоммерческих организаций, выражению своей гражданской позиции.



«В работе форума не должно быть формальности, он должен быть работающей площадкой и мы готовы менять его формат в соответствии с потребностями общества, мы открыты для диалога», - завершил глава ведомства свое выступление.



От имени председателя Народного собрания РД Заура Аскендерова собравшихся поприветствовал Председатель Комитета НС РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Анатолий Карибов.



Он выразил удовлетворение работой региональных правозащитных, патриотических, социально ориентированных и молодежных некоммерческих организаций, подчеркнув, вместе с тем, необходимость развития дальнейшего диалога между «третьим сектором» и органами госвласти.



Председатель Общественной палаты РД Абдулмумин Ибрагимов отметил в свою очередь важность форума как площадки для поиска путей солидарного, компромиссного подхода к решению спорных ситуаций всеми заинтересованными сторонами.



Министр информации и печати Республики Дагестан Умаросман Гаджиев обратил внимание собравшихся на тот факт, что форум сегодня должен дать ответы на вопросы «Что хочет власть от НКО» и «Что НКО хотят от власти».



В этой связи спикер подчеркнул, что средства массовой информации представляют одновременно и власть и общество и являются той площадкой, на которой открыто можно обсуждать свои проблемы и выражать свое мнение.



О деятельности молодежных общественных организаций собравшихся проинформировал Камил Саидов. По его словам, помощь добровольческих организаций реальна и ощутима, и ее положительно оценивают на всех уровнях власти; в патриотическом направлении также не обходится без помощи профильных НКО.



«Сегодня НКО – это не наблюдатели, это активные участники работы по всем направлениям», - подчеркнул глава минмолодежи.



Председатель Совета при Главе РД по развитию гражданского общества и правам человека Зиркула Ильясов Зикрула Ильясов поднял в своем выступлении проблему развития этнической культуры в республике и призвал представителей НКО развивать в рамках своей деятельности идеи традиционного для дагестанского общества наставничества, пропагандировать национальную культуры и традиционные духовно-нравственные ценности.



Эксперт Общественной палаты России Оксана Коротеева выступила с презентацией «Рейтинг #регион НКО как механизм развития некоммерческого сектора в субъектах РФ».



Отметим, Форум НКО Юга России – одна из крупнейших площадок для открытого диалога институтов гражданского общества, органов местного самоуправления и государственной власти.



В этом году на форум зарегистрировались свыше 300 участников из 7 регионов России, в числе которых представители 50 дагестанских НКО из 30 муниципальных образований региона.



Сегодня в рамках форума пройдут дискуссионные сессии на темы «Дагестан – регион НКО: формирование рейтинга субъекта СО НКО», «Система оценки качества НКО – ОКНО», «Стратегия привлечения ресурсов НКО Дагестана».



5 октября для участников форума пройдет деловой завтрак на тему «Современные медиа-инструменты для развития гражданского общества» с участием органов государственной власти, бизнес-сообщества, известных блогеров и общественников; состоится работа образовательных и тренинговых площадок на темы «Компетенции лидера – современные требования», «Компетенции команды и развитие НКО», «Успешные практики межсекторного взаимодействия», «Презентация проекта и самопрезентация руководителя в форматах – от личной коммуникации до онлайн-визитки».



6 и 7 октября совещания и стратегические сессии в рамках форума пройдут в Дербенте и Махачкале.