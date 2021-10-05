Сергей Меликов поручил Правительству РД определить меры оперативного реагирования на возможные ЧС

Вчера, 4 октября, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению нового коронавируса на территории Дагестана врио Главы РД Сергей Меликов заслушал информацию о положении дел в Махачкале в связи с погодными условиями и поручил региональному Правительству определить задачи по оперативному реагированию на возникающую ситуацию.

По данным администрации Махачкалы, в городе работает 16 мобильных бригад, которые заняты очищением ливневых стоков от засоров. По 17 адресам проводятся работы по ликвидации аварий на электросетях. Решен вопрос с восстановлением работы насосной станции в микрорайоне «Пальмира».

Вместе с тем имеется затопление на махачкалинской подстанции «Приморская», которая обслуживает поселки «Редукторный» и «Турали».

В целом по республике, как сообщил министр энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов, отключения электроэнергии зафиксированы также на 17 воздушных линиях – в основном, это центральные районные электросети, отключено и более 300 трансформаторных пунктов, около 30 населенных пунктов осталось без света. Касаясь районов, где на сегодня объявлен режим ЧС, Ризван Мурадов сообщил, что аварийно-строительные бригады проводят работу на подстанции «Анцух», проверяются система защиты с целью обнаружения неисправности, а также исходящие воздушные линии. Кроме того, угрозе затопления подверглась и станция «Халимбекаул» в Буйнакском районе. Руководством «Дагэнерго» совместно с администрацией муниципалитета предприняты меры для отвода воды.

На данный момент, по словам министра, более 20 тысяч жителей республики остаются без электроэнергии. Работы по устранению неполадок продолжаются.

В свою очередь руководитель ГУ МЧС по РД Нариман Казимагамедов отметил, что в Тляратинском районе пострадало 17 населенных пунктов, 7 из которых в том числе остались без связи, в Цунтинском – 46, на Бежтинском участке – 9. Работают комиссии по оценке ущерба, после чего будет оказана материальная помощь. Проводится работа по восстановлению связи и транспортных путей.

Глава республики поблагодарил МЧС Дагестана и всех спасателей региона за проводимую работу, отметив ее оперативную организацию.

«По прогнозам, велика вероятность сильных осадков по всему Дагестану в ближайшие дни. Все это приводит к тому, что в регионе нарушается работа практически всех коммуникаций. Исходя из этого, прошу Правительство региона провести совещание со всеми структурами, от которых зависит стабилизация ситуации, и определить задачи по оперативному реагированию на возможные ЧС», – сказал Сергей Меликов.