Географ из Дагестана стал участником программы «Поле чудес»

5 октября отмечается Всемирный день учителя. Попасть к хорошему учителю будучи ребёнком – большая удача. Ведь именно учитель пишет в сознании ребенка первые наброски его мировоззрения, делится знаниями и опытом. В этом году вся страна целую неделю будет поздравлять представителей такой нужной и важной профессии.

По этому поводу организаторы телешоу «Поле чудес» на Первом канале решили провести праздничный выпуск с участниками, лауреатами и призёрами конкурса «Учитель года России» разных лет. Представлял колорит Дагестана финалист конкурса «Учитель года» 2019 года, молодой учитель географии школы №14 г. Махачкалы Ильдар Хусаинов.

По его словам, приглашение на передачу поступило от Министерства просвещения РФ, что стало для него большой неожиданностью.

«Это событие я не имел право пропустить. Участие в «Поле чудес» это масса эмоций. Волнение от того, что совсем скоро исполнится твоя детская мечта. Радость от причастности к съемкам любимой передачи и восторг от встречи с коллегами. Безусловно, хотелось достойно представить республику на федеральном канале. Мне всегда хочется хоть на чуть-чуть изменить мнение общественности о дагестанцах. Ведь у нас такая талантливая молодежь, у нас крепкие традиции, огромный человеческий потенциал», - поделился Ильдар Хусаинов.

Не бывает случайных учителей, каждый из них, идя в профессию, проходит важную миссию. На педагогов легла ответственность заложить фундамент будущего наших детей и страны. Для молодого учителя географии, как он сам отмечает, быть учителем, значит выполнять важнейшие функции обучения и воспитания подрастающего поколения.

«Роль учителя в становлении личности сложно переоценить. Именно это стало главным фактором в выборе профессии. Василий Осипович Ключевский писал: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Эта цитата отражает моё педагогическое кредо. Я убеждён, что в основе процессов воспитания и обучения, несомненно, должна быть любовь. Именно она не даёт угаснуть энтузиазму, стремлению творить и совершенствоваться. Учитель — не просто работа, это образ жизни», - сказал Хусаинов.

Сегодняшняя школа другая. Учить детей идут интересные и увлеченные молодые специалисты. Все потому, что труд учителя — это благородный и почетный путь.

Молодой педагог считает, что проблема учебной мотивации всегда являлась актуальной, и заинтересовать современного школьника –одна из важных задач, решить которую можно множеством способов.

«Никакие выдумки учителей не заинтересуют больше, чем сами учителя. Именно учитель является примером, он вдохновляет. Уверен, что многие могут вспомнить учителей, которые привили им любовь к предмету. Несомненно, мотивировать ученика лучше в атмосфере сотрудничества и сотворчества, применять различные формы визуального оформления, аудио- и видеоматериалы, игровые технологии, сторителлинг и многое другое. Цель одна, а рецептов её достижения много», - сказал в заключении Ильдар Хусаинов.