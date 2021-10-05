Открывая работу штаба, врио Главы Дагестана констатировал, что сегодня ситуация по коронавирусу в стране снова обостряется. «По информации Роспотребнадзора страны, ситуация с коронавирусом крайне напряженная. Специалисты в области противодействия COVID-19 уже неоднократно заявляли о том, что данное заболевание сложно прогнозируется», – напомнил Сергей Меликов.

Вместе с тем руководитель субъекта отметил, что в республике сформировалась тенденция к улучшению ситуации. Начиная с первой декады августа, количество выявленных случаев заболевания пошло на спад: число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, значительно уменьшилось. На 3 октября медпомощь в стационарных условиях получают свыше 1,9 тысяч человек, в том числе более 860 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19

В последние дни число выписанных пациентов из стационаров превышает число поступивших, и чуть меньше стало тяжелых случаев течения болезни. «При этом, к сожалению, смертность на сегодняшний день снижается негарантированно. Мы имеем в сутки и по 6 случаев смертности, и по 10. Это говорит о том, что определенных условий, чтобы мы категорично признали улучшение состояния, в Дагестане нет. Однако можно сказать, что благодаря принимаемым мерам, несмотря на усложнение ситуации, связанное с началом учебного года, завершением сезона отпусков, проведением Единого дня голосования, нам удалось миновать очередную вспышку в сентябре этого года. Теперь мы на Оперштабе должны рассмотреть, как дальше удержать эту ситуацию и обеспечить тенденцию к дальнейшему снижению», – определил цели Меликов.

В то же время глава региона поблагодарил Минздрав РД и всех медиков. Снижение заболеваемости, по словам главы региона, позволило пропорционально уменьшить число развернутых коек – в 2,6 раза, что сделало возможным восстановление в полном объеме оказания плановой медицинской помощи. Кроме того, в республике уже приступили к обязательной вакцинации против гриппа.

«Одним из условий нормализации нагрузки на медучреждения является эффективное исполнение решений о лечении больных с легкой формой заболевания амбулаторно, разумеется, под наблюдением врачей. Лекарства таким больным предоставляются бесплатно. В ближайшее время на эти цели поступят дополнительные федеральные средства. Прошу Минздрав РД взять на контроль и оперативно их распределить по лечебным учреждениям», – поручил Сергей Меликов.

Руководитель субъекта констатировал: вопрос лекарственного обеспечения является одним из весьма острых в республике. Об этом свидетельствует и анализ обращений граждан, и мониторинг социальных сетей. Регулярно поступают жалобы о наличии проблем в обеспечении лекарствами льготников. Если подобные обращения будут и дальше поступать, то не исключено, что в последующем эти вопросы будут передаваться в контрольно-надзорные органы и будут приниматься соответствующие меры.

«Такое положение необходимо исправить. Было принято очень важное для республики решение в интересах более 500 тыс. льготников – предусмотреть в бюджете 2022 года на приобретение им лекарств 2,3 млрд рублей – это на 1 млрд больше, чем мы имели в текущем году. Несмотря на все сложности, мы впервые постараемся покрыть имеющуюся потребность в лекарствах на 100%. Такие меры в республике реализуются впервые», – сообщил глава субъекта, предупредив, что за каждую копейку будет нести ответственность тот руководитель, который будет ответственным за реализацию этих средств.

В целях предотвращения возможного ухудшения эпидобстановки, «четвертой волны», которая в некоторых регионах уже началась, необходимо, по словам Сергея Меликова, активизировать мероприятия профилактического характера, поддерживать высокий уровень охвата тестированием, плановой диспансеризации, профилактических медосмотров и, конечно, вакцинации.

«К сожалению, у нас вакцинация имеет тенденцию к снижению. Такое впечатление, что мы ограничились вакцинацией только определенных категорий граждан, а про остальных подзабыли. Темпы вакцинации значительно снизились», – подчеркнул глава региона.

Акцентировал внимание Меликов и на тестировании населения: несмотря на то, что за последние четыре недели охват тестированием в целом по стране вырос с 270 до 300 на 100 тысяч населения, в регионе этот норматив не выполняется: уровень тестирования – меньше 200 на 100 тысяч населения.

Одним из важнейших факторов, влияющих на эпидситуацию, по мнению главы республики, является обстановка в образовательных учреждениях.

«Мы видим, что заболевание поражает и детей. За 9 месяцев текущего года выявлено 5614 детей, больных коронавирусом, из них 571 ребенок был госпитализирован. К сожалению, фиксировались и смертельные исходы – 11 детей погибло. Поэтому очень важно обеспечивать в школах меры безопасности. Мы обязаны действовать на опережение, нивелировать пути движения инфекции, активнее вакцинироваться. Знаю, что эта работа ведется. На сегодня вакцинировано почти 95 тыс. работников образования из 104 тысяч (91%)», – озвучил данные Сергей Меликов и указал на необходимость усилить эту работу, прежде всего, по линии муниципалитетов и СМИ.

Было отмечено, с учетом того, что коронавирус сегодня опять начинает активную атаку на население, вновь возможна необходимость принятия определенных мер для того, чтобы не допустить или, по крайне мере, минимизировать рост заболеваемости людей в «четвертую волну».

В части реализации протокольных решений предыдущего заседания Оперштаба вице-премьер РД Мурад Казиев доложил об их исполнении.

В том числе в рамках поручений возобновлено проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, особенно той части, которая переболела коронавирусом. Также разработана форма мониторинга по заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних. Вместе с тем в образовательных организациях ежедневно проводится дезинфекция помещений, предусмотрен ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометрией. Учебный процесс организован по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовых с целью минимизации контактов учащихся. Благодаря таким мерам на сегодня в республике нет закрытых школ.

Характеризуя эпидемиологическую ситуацию в Дагестане, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Лариса Пантина сообщила, что по числу зарегистрированных новых случаев COVID-19 ее можно назвать стабильной. При этом дальнейшего снижения заболеваемости не отмечается. Связано это, по словам Пантиной, с несоблюдением противоэпидемических мер и действующих ограничений, а также с началом нового учебного года. В среднем ежедневно регистрируется 116 случаев против 118, зарегистрированных неделей ранее. При этом на территории региона продолжает циркулировать «индийский» штамм коронавируса, особенностью которого является более короткий инкубационный период, высокая контагиозность, активное вовлечение в эпидпроцесс детей и протекание по типу острой кишечной инфекции. Всего за последние две недели зарегистрировано более 1,6 тыс. больных.

Лариса Пантина подчеркнула, что в целях недопущения роста заболеваемости в образовательных организациях, что может привести к переводу их на дистанционное обучение, необходимо неукоснительное соблюдение всех профилактических мер.

Помимо прочего, она констатировала недостаточный уровень охвата тестированием населения на COVID-19 и вакцинации населения. «Несмотря на относительную стабилизацию уровня заболеваемости, вакцинация населения и уровень коллективного иммунитета в республике одни из самых низких в России», – сообщила Пантина.

Учитывая положение дел, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РД рекомендовала продлить соблюдение режима самоизоляции граждан возраста 65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто прошел вакцинацию.

Предложено также усилить контроль за соблюдением профилактических мероприятий в организациях социальной сферы, принять меры по наращиванию темпов вакцинации против COVID-19 и гриппа, обеспечить готовность медорганизаций к приему больных, при проведении официальных мероприятий, проводимых в закрытых помещениях, допускать граждан перенесших заболевание, вакцинированных или имеющих отрицательный тест на COVID-19.

Глава региона, комментируя, предложил пересмотреть ограничительные меры, в том числе в плане обязательного ношения масок. К примеру, на улице, отметил Меликов, в их применении нет необходимости. Масочный режим следует применять лишь в закрытых помещениях, где плотность пребывания людей достаточно высока, в том числе это касается общественного транспорта и торговых центров.

О принимаемых мерах по оказанию качественной медпомощи, формированию резерва лекарственных препаратов и организации вакцинации населения проинформировала врио министра здравоохранения РД Джавгарат Исаева.

Медицинскую помощь, по ее словам, в стационарных условиях получают свыше 1,9 тыс. человек. В настоящее время количество развернутых коек в 57 медорганизациях составляет около 2,5 тыс. единиц, из которых 1400 коек обеспечены подачей кислорода, 303 койки являются реанимационными и оснащены аппаратами ИВЛ. В реанимации на сегодня находится 153 человека, 7 человек – в крайне тяжелом состоянии. Свободных коек сейчас – 556.

В амбулаторных условиях получают лечение около 1700 пациентов с ОРВИ и легкими формами пневмоний. Бесплатно получили лекарственные препараты свыше 12 тысяч человек.

С 6 сентября, подчеркнула врио министра, отмечается некоторая стабилизация эпидситуации по COVID-19. «Несмотря на это, мы ожидаем пик заболеваемости в России через две-три недели. Интенсивнее всего вирус мутирует в организме непривитого человека», – подчеркнула Исаева.

Она также сообщила о постоянном мониторинге за наличием лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств, а также средств индивидуальной защиты в медорганизациях. При этом Джавгарат Исаева констатировала, что в связи с неблагоприятной эпидситуацией, вызванной COVID-19, на фармацевтическом рынке отсутствуют в достаточном количестве препараты для лечения новой инфекции.

В целях увеличения охвата населения республики вакцинацией от нового коронавируса в республике функционируют 87 стационарных, 59 мобильных прививочных пунктов и 102 передвижные бригады. На сегодняшний день вакцинировано 25,5 % от подлежащего вакцинации населения. Низкий процент вакцинации отмечается среди работников сферы торговли, услуг и общественного питания во всех муниципальных районах.

Для иммунизации граждан, проживающих в сельской местности и труднодоступных горных районах, были организованы 37 передвижных медицинских мобильных комплексов. Ведется прививочная кампания и среди беременных. Работа в этом направлении продолжается.

«Мы не находимся сегодня в так называемой зоне риска, но при этом мы с вами не можем позволить себе снижать темпы вакцинации», – обратил внимание участников заседания Сергей Меликов, отметив, что благодаря вакцинации вырабатывается коллективный иммунитет.

Завершая, врио Главы РД озвучил основные решения Оперштаба: «Ограничения, которые будут препятствовать вхождению республики в зону риска, надо соблюдать. Прежде всего, они должны касаться наиболее подверженных заражению групп населения и таких организаций, как школы, вузы, детские сады, организации, оказывающие услуги населению, учреждения здравоохранения».

Кроме того, было отмечено, что полностью от массовых мероприятий, связанных с образовательным процессом и другими сферами жизни республики, уйти не получится, но они не должны быть масштабными, и должны быть согласованы с Роcпотребнадзором. «Дополнительных ограничительных мер мы пока вводить не будем. Но рекомендации по части проведения свадеб, разного рода ритуальных мероприятий надо исполнять, ограничения будут сохранены», – подытожил Сергей Меликов.