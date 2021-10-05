Однако, по оценке Ростехнадзора, в Махачкале, Дербенте, Дагестанских Огнях, Южно-Сухокумске, Кизилюрте, Каспийске, Избербаше есть риски, связанные с обеспечением работы объектов теплоснабжения.
Сергей Меликов заявил участникам совещания, что к 1 ноября в Дагестане надо обеспечить полную готовность к подаче тепла на социальные объекты. По его словам, зима прошлого года показала, что к ней не готовились.
Руководитель Госжилинспекции Дагестана Сергей Касьянов рассказал, что еженедельно проводится мониторинг работы по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду. А еще проводятся инструкторско-методические занятия для управляющих компаний по проведению испытаний систем центрального отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах.
Итоги подготовки к осенне-зимнему периоду будут поведены в ноябре.