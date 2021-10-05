ЗАМАНА - В Дагестане объекты ЖКХ готовы к зиме на 89%

В Дагестане объекты ЖКХ готовы к зиме на 89%

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05 октября, 2021. Вторник 10:15
В Дагестане объекты ЖКХ готовы к зиме на 89%

Согласно докладам из администраций городов и районов Дагестана, готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет 89%. Об этом руководитель республики Сергей Меликов сообщил на совещании по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду.

В Дагестане объекты ЖКХ готовы к зиме на 89%
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Однако, по оценке Ростехнадзора, в Махачкале, Дербенте, Дагестанских Огнях, Южно-Сухокумске, Кизилюрте, Каспийске, Избербаше есть риски, связанные с обеспечением работы объектов теплоснабжения.

Сергей Меликов заявил участникам совещания, что к 1 ноября в Дагестане надо обеспечить полную готовность к подаче тепла на социальные объекты. По его словам, зима прошлого года показала, что к ней не готовились.

Руководитель Госжилинспекции Дагестана Сергей Касьянов рассказал, что еженедельно проводится мониторинг работы по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду. А еще проводятся инструкторско-методические занятия для управляющих компаний по проведению испытаний систем центрального отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах.

Итоги подготовки к осенне-зимнему периоду будут поведены в ноябре.

 

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