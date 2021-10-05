Сергей Меликов поздравил учителей Дагестана с профессиональным праздником

«Я искренне рад поздравить всех вас с одним из самых добрых праздников – Днем учителя!

У каждого человека в памяти на всю жизнь остается светлый образ наставника, который сопровождает его всю жизнь, выступая в качестве морального ориентира и незримого советника.

Учителя с достоинством, энергией, мастерством, трепетным отношением к своему делу, не считаясь порой с личным временем, вкладывают в учеников частичку своей души, стремятся показать им, как важны для человека порядочность, справедливость, уважение друг к другу, любовь к Родине, помогают им найти дорогу в жизни. Основоположник научной педагогики К. Д. Ушинский, в честь 200-летия которого Президент России предложил объявить 2023 год Годом педагога, называл учителя живым звеном между прошедшим и будущим, и целью этой благородной профессии он считал умение зажечь в человеке “жажду серьезного труда, без которого жизнь не может быть ни достойной, ни счастливой”. Эти слова актуальны и сегодня, ведь фундаментальные ценности невозможно выучить по учебникам или скачать с интернета, а закладываются вашим ежедневным самоотверженным трудом, напряжением всех духовных сил.

Конечно, вам необходимо чувствовать отдачу от своей нелегкой миссии, знать, что ваши усилия по достоинству оцениваются государством и обществом. И в последнее время делается многое для укрепления престижа учительского труда, повышения социального статуса педагогов, обеспечения школ всем необходимым.

Сегодня педагогическое сообщество Дагестана охватывает более 90 тысяч человек, и без преувеличения можно сказать, что здесь сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал – высочайшие мастера своего дела. Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.

Низкий вам поклон за оптимизм, подвижничество, энтузиазм и искреннюю любовь к детям.

Пусть вас никогда не покидают деловой настрой и вдохновение, уверенность в своих силах и в завтрашнем дне, пусть ученики радуют вас своими победами и достижениями.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия», – говорится в поздравлении.