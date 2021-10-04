О том, что 28 июля первый этап вакцинации прошли оставшиеся сотрудники ведомства и их семьи, представители Агентства по охране культурного наследия региона и другие желающие, сообщили нашему изданию в пресс-службе ведомства.
Вакцинацию была проведена медицинскими работниками поликлиники № 2 города Махачкалы.
Перед прививкой вакцинирующим измерили температуру, давление и сатурацию, а также была проведена анамнез.
В зависимости от медицинских показаний вакцинация велась двумя препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
«В Министерстве по делам молодежи РД прошла 100% вакцинация. Приятно то, что нашему министерству доверяют и другие ведомства. Сегодня на получение прививки к нам приехали сотрудники органов исполнительной власти, их родственники.
Вакцинацию у нас прошли такжем изъявившие желание жители республики», — прокоментировал статс-секретарь-заместитель министра по делам молодежи РД Сиражуддин Галимов.
Он также добавил, что второй этап вакцинации в ведомстве пройдет 18 августа.