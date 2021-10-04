ЗАМАНА - В Минмолодежи РД завершена 100% вакцинация сотрудников от COVID-19

В Минмолодежи РД завершена 100% вакцинация сотрудников от COVID-19

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04 октября, 2021. Понедельник 17:44

В Министерстве по делам молодежи Республики Дагестан завершилась 100% вакцинация от COVID-19 сотрудников, не имеющих медотвод.

В Минмолодежи РД завершена 100% вакцинация сотрудников от COVID-19
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О том, что 28 июля первый этап вакцинации прошли оставшиеся сотрудники ведомства и их семьи, представители Агентства по охране культурного наследия региона и другие желающие, сообщили нашему изданию в пресс-службе ведомства.
Вакцинацию была проведена медицинскими работниками поликлиники № 2 города Махачкалы.

Перед прививкой вакцинирующим измерили температуру, давление и сатурацию, а также была проведена анамнез.
В зависимости от медицинских показаний вакцинация велась двумя препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

«В Министерстве по делам молодежи РД прошла 100% вакцинация. Приятно то, что нашему министерству доверяют и другие ведомства. Сегодня на получение прививки к нам приехали сотрудники органов исполнительной власти, их родственники.

Вакцинацию у нас прошли такжем изъявившие желание жители республики», — прокоментировал статс-секретарь-заместитель министра по делам молодежи РД Сиражуддин Галимов.
Он также добавил, что второй этап вакцинации в ведомстве пройдет 18 августа.

 

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