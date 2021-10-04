ЗАМАНА - Детский сад "Ромашка" открыл свои двери в Кумторкалинском районе

Детский сад "Ромашка" открыл свои двери в Кумторкалинском районе

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04 октября, 2021. Понедельник 17:43
Детский сад &quot;Ромашка&quot; открыл свои двери в Кумторкалинском районе

В селении Алмало Кумторкалинского района открылся новый детский сад "Ромашка".  Объект был построен несколько лет назад, но функционировать начал только сейчас, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Детский сад "Ромашка" открыл свои двери в Кумторкалинском районе
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Жители села Алмало, совместно с администрацией района, приложили усилия, что бы детский садик, который не запускали из-за юридических проволочек, наконец распахнул двери перед детишками населенного пункта.

"Открытие детского сада – это не только места для детей в дошкольном учреждении, но и рабочие места для самих алмалинцев", – отметил и. о. главы администрации Кумторкалинского района Дагир Абдурагимов.

Также он отметил, что детский сад "Ромашка" оснащен всем необходимым оборудованием и полностью готов к эксплуатации.

 

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