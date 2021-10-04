Жители села Алмало, совместно с администрацией района, приложили усилия, что бы детский садик, который не запускали из-за юридических проволочек, наконец распахнул двери перед детишками населенного пункта.
"Открытие детского сада – это не только места для детей в дошкольном учреждении, но и рабочие места для самих алмалинцев", – отметил и. о. главы администрации Кумторкалинского района Дагир Абдурагимов.
Также он отметил, что детский сад "Ромашка" оснащен всем необходимым оборудованием и полностью готов к эксплуатации.
Детский сад "Ромашка" открыл свои двери в Кумторкалинском районе
- Автор Мадина
- 04 октября, 2021. Понедельник 17:43
В селении Алмало Кумторкалинского района открылся новый детский сад "Ромашка". Объект был построен несколько лет назад, но функционировать начал только сейчас, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Жители села Алмало, совместно с администрацией района, приложили усилия, что бы детский садик, который не запускали из-за юридических проволочек, наконец распахнул двери перед детишками населенного пункта.
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