Детский сад "Ромашка" открыл свои двери в Кумторкалинском районе

В селении Алмало Кумторкалинского района открылся новый детский сад "Ромашка". Объект был построен несколько лет назад, но функционировать начал только сейчас, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Жители села Алмало, совместно с администрацией района, приложили усилия, что бы детский садик, который не запускали из-за юридических проволочек, наконец распахнул двери перед детишками населенного пункта.



"Открытие детского сада – это не только места для детей в дошкольном учреждении, но и рабочие места для самих алмалинцев", – отметил и. о. главы администрации Кумторкалинского района Дагир Абдурагимов.



Также он отметил, что детский сад "Ромашка" оснащен всем необходимым оборудованием и полностью готов к эксплуатации.