«В Дагестане удалось добиться стабилизации ситуации. Общее количество поступающих в сутки в инфекционные стационары уменьшилось и составляет около 150 человек. Но, к сожалению, летальность сохраняется - за сутки умерло 9 человек», - сообщила Исаева.
Минздравом РД проводится еженедельный мониторинг наличия лекарственных препаратов в подведомственных медицинских организациях, подведомственных. Все они обеспечены необходимыми медикаментами. С оборудованием, по словам первого замминистра, проблем также нет: все медицинские организации обеспечены необходимыми аппаратами для лечения от Covid-19.
«Лечение проводится в соответствии с временными методическими рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, разработанными Минздравом РФ. 21 сентября 2021 года вышла новая 12 версия этих рекомендаций, сейчас лечение организовано в соответствии с ней», - сказала Джавгарат Исаева.
Природа новой коронавирусной инфекции изучается и в настоящее время. На основании клинических и эпидемиологических особенностей этого заболевания разрабатываются новые средства профилактики и лечения.
«Вирусологи считают, что коронавирус сильно ослабеет. Вирус в процессе эволюции все-таки имеет тенденцию к снижению своей патогенности», - заявила первый замминистра здравоохранения Дагестана.
По информации Исаевой, основными препаратами для лечения коронавируса остаются противовирусные медикаменты, препараты упреждающей противовоспалительной терапии, антикоагулянты и препараты гормональной терапии.
На данный момент в Дагестане лишь 25% населения вакцинированы, это чуть больше 45 тысяч человек, что недостаточно для формирования коллективного иммунитета.
«Главная рекомендация, которую я могу дать нашим жителям, это вакцинация - самая качественная защита. Тем более в республике функционируют 87 стационарных пунктов вакцинации и 59 мобильных пунктов. Все вакцины имеются в наличии», - отметила Джавгарат Исаева.