Джавгарат Исаева: Вирусологи считают, что коронавирус сильно ослабеет

В новостях мелькают тревожные новости о росте числа заболевших. С начала учебного года п одтвердились ли в Дагестане случаи заражения среди школьников и учителей? Возможен ли перевод обучающихся на дистан цион ное обучение ? Достаточно ли у республики оборудования и медикаментов в случае новой волны? Об обстановке с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане в интервью радиопрограмме «ЦУР. На неделе» в минувшую пятницу рассказала первый заместитель министра здравоохранения республики Джавгарат Исаева.

«В Дагестане удалось добиться стабилизации ситуации. Общее количество поступающих в сутки в инфекционные стационары уменьшилось и составляет около 150 человек. Но, к сожалению, летальность сохраняется - за сутки умерло 9 человек», - сообщила Исаева.

Минздравом РД проводится еженедельный мониторинг наличия лекарственных препаратов в подведомственных медицинских организациях, подведомственных. Все они обеспечены необходимыми медикаментами. С оборудованием, по словам первого замминистра, проблем также нет: все медицинские организации обеспечены необходимыми аппаратами для лечения от Covid-19.

«Лечение проводится в соответствии с временными методическими рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, разработанными Минздравом РФ. 21 сентября 2021 года вышла новая 12 версия этих рекомендаций, сейчас лечение организовано в соответствии с ней», - сказала Джавгарат Исаева.

Природа новой коронавирусной инфекции изучается и в настоящее время. На основании клинических и эпидемиологических особенностей этого заболевания разрабатываются новые средства профилактики и лечения.

«Вирусологи считают, что коронавирус сильно ослабеет. Вирус в процессе эволюции все-таки имеет тенденцию к снижению своей патогенности», - заявила первый замминистра здравоохранения Дагестана.

По информации Исаевой, основными препаратами для лечения коронавируса остаются противовирусные медикаменты, препараты упреждающей противовоспалительной терапии, антикоагулянты и препараты гормональной терапии.

На данный момент в Дагестане лишь 25% населения вакцинированы, это чуть больше 45 тысяч человек, что недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

«Главная рекомендация, которую я могу дать нашим жителям, это вакцинация - самая качественная защита. Тем более в республике функционируют 87 стационарных пунктов вакцинации и 59 мобильных пунктов. Все вакцины имеются в наличии», - отметила Джавгарат Исаева.