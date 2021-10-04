В Дагестане стартовал III Форум НКО Юга России

Форум НКО Юга России – одна из крупнейших площадок для открытого диалога институтов гражданского общества, органов местного самоуправления и государственной власти.

В этом году на форуме зарегистрировались свыше 300 участников из 7 регионов России, в числе которых представители 50 дагестанских НКО из 30 муниципальных образований региона.

«На сегодняшний день в России зарегистрировано более 210 тысяч некоммерческих организаций, из которых почти 30 тысяч регистрированы на территории ЮФО и СКФО. Одной из ярко выраженных особенностей гражданского общества Юга России является то, что половина казачьих обществ и территориальных общественных самоуправлений России зарегистрированы именно в СКФО и ЮФО, что подтверждает сильные традиции и длительную историю самоуправления. Вторая особенность – количество религиозных организаций, численность которых выше, чем в среднем по России, что говорит о глубоких духовно-нравственных и религиозных устоях Юга России», – подчеркнул в своем выступлении министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов.

Программа форума включает в себя: дискуссионные секции, образовательные и тренинговые площадки, кустовые совещания.

В первый день запланированы дискуссионные секции на темы: «Дагестан – регион НКО: формирование рейтинга субъекта СО НКО», «Система оценки качества НКО – ОКНО», «Стратегия привлечения ресурсов НКО Дагестана».