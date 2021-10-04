В Дагестане создадут пилотный образец продукции будущего судостроительного кластера

"Мы планируем сотрудничество с Санкт-Петербургом, потому что там четыре крупных предприятия по судостроению и ремонту. <...> Сейчас мы хотим сделать и показать нашим коллегам из Санкт-Петербурга пилотную версию, макет, уже запросили чертежи. Хотим сначала показать работу - один пилот, пример, чтобы с нами могли сотрудничать", - сказал Эмеев. Он уточнил, что перспективы создания в республике судостроительного кластера обсуждались по время поездки представителей оборонно-промышленных предприятий Дагестана в Санкт-Петербург. По словам вице-премьера, в состав кластера могут войти Кизлярский электромеханический завод (ОАО "Концерн КЭМЗ"), завод "Дагдизель", Каспийский завод стекловолокна и другие дагестанские предприятия.

"У нас в принципе регион славится оборонно-промышленным комплексом, а там как раз те компетенции, которые нужны в судостроении и судоремонте", - пояснил собеседник агентства.