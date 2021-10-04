ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана открыл интернат-долгострой на 50 мест в селе Уркарах

Премьер-министр Дагестана открыл интернат-долгострой на 50 мест в селе Уркарах

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04 октября, 2021. Понедельник 10:41
Премьер-министр Дагестана открыл интернат-долгострой на 50 мест в селе Уркарах

Премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов 2 октября открыл в селе Уркарах Дахадаевского района гимназию-интернат на 50 мест, информирует сайт правительства Дагестана.

Премьер-министр Дагестана открыл интернат-долгострой на 50 мест в селе Уркарах
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Как сообщили в пресс-службе правительства республики, общежитие при гимназии-интернате рассчитано на воспитанников малокомплектных школ и детей из малоимущих семей. Основное направление школы – спортивное.

Этот объект начали строить в 2011 году, в целом школа рассчитана на 650 ученических мест. Сдача общежития при школе затянулась на десять лет.

Абдулпатах Амирханов поздравил учеников, родителей и всех жителей района с открытием школы. Он отметил, что объект, к сожалению, строился более 10 лет – это практически полный школьный цикл.

«Наличие долгостроев – это наша ответственность, это замечание в адрес правительства, мы его правильно воспринимаем и прорабатываем меры по сокращению числа таких объектов. Школа получилась хорошая, с комфортными условиями. Сегодня мы посмотрели и детский сад, который расположен рядом со школой, там также есть все условия», – обратился к детям Амирханов.

Он также посетил детский сад «Солнышко» на 120 мест, осмотрел помещения дошкольного учреждения, побеседовал с воспитанниками.

Абдулпатах Амирханов сообщил, что в правительство РД прорабатывает меры по обеспечению качественной, экологически чистой продукцией школы и детсада, а также поддержки местным производителям.

 

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