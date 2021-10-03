Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов сегодня, 2 октября, принял участие в открытии гимназии-интерната на 50 мест в селе Уркарах Дахадаевского района. Торжественное открытие объекта состоялось в рамках празднования 90-летия района.

Абдулпатах Амирханов поздравил учеников, родителей и всех жителей района с открытием школы. Он отметил, что объект, к сожалению, строился более 10 лет – это практически полный школьный цикл.

Стоит отметить, что школа-интернат начала строиться еще с 2011 года, в целом школа рассчитана на 650 ученических мест. Сдача общежития при школе затянулась, принимаемыми руководством республики усилиями по сокращению числа долгостроев , сроки ввода объекта удалось ускорить.

«Наличие долгостроев – это наша ответственность, это замечание в адрес Правительства, мы его правильно воспринимаем и прорабатываем меры по сокращению числа таких объектов. Школа получилась хорошая, с комфортными условиями. Сегодня мы посмотрели и детский сад, который расположен рядом со школой, там также есть все условия. Завершая детский сад, дети перейдут учиться в эту школу. Задача для вас, как учеников, - учиться хорошо и радовать родителей. Я желаю вам добра, счастья, домашнего уюта и уюта в школе, где вы продолжите учебу», - обратился к детям Председатель Правительства республики.

Также делегация посетила детский сад "Солнышко" на 120 мест. Абдулпатах Амирханов осмотрел помещения дошкольного учреждения, побеседовал с работниками. В настоящее время детский сад обеспечен всеми условиями для детей.

В рамках осмотра детского сада и школы были обсуждены вопросы обеспечения качества продукции, поставляемой в учреждения. Абдулпатах Амирханов отметил, что в настоящее время Правительством РД прорабатываются меры, направленные на обеспечение качественной, экологически чистой продукцией госучреждения региона и оказания поддержки местным производителям.

В поездке премьер-министра сопровождали Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров, вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов, врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, врио министра по туризму и НХП РД Эмин Мерданов, врио главы Минтранса республики Ширухан Гаджимурадов и другие.