Завершился VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум





Открывая мероприятие, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов заметил, что форум - единственная в своем роде площадка для открытого диалога молодежи в рамках обсуждения современных вопросов этноконфессиональных отношений.



Министр подчеркнул, что форум в полной мере достиг поставленных перед ним задач по сплочению представителей разных регионов, развитию идей братства и единства.



«Мы - дети единого творца, бог один, мы должны жить мирно, дружить и созидать, и я думаю, что на этом форуме у молодых людей это получилось, и они и дальше будут нести полученные здесь знания», - сказал Э. Муслимов.



Председатель Комитета НС РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентских связей Анатолий Карибов поприветствовал гостей и участников форума.



«Форум стал знаковым событием для всей нашей многонациональной, многоконфессиональной республики, он вносит большой вклад в развитие взаимодействия между общественными, религиозными организациями и органами власти, ориентирован на доброжелательное восприятие этнического, конфессионального многообразия страны, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи», - подчеркнул А. Карибов значение мероприятий форума.



От имени Муфтия РД Ахмада Афанди собравшихся поприветствовал председатель дагестанского муфтията Мухаммад Майранов.



С приветствиями к присутствующим обратились также секретарь епархиального управления Махачкалинской епархии иеромонах Силуан, председатель ЦРО иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев, первый заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Магомед Абидов, Герой России Загид Загидов, член ОП РД Алиасхаб Хархачаев и др.



В рамках программы завершительного дня участники форума приняли участие в акции по посадке деревьев на территории базы. После чего каждый участник смог выступить со своими пожеланиями.



Данная акция является своего рода традицией, которую форумчане соблюдают из года в год. На этот раз деревья посадили непосредственно на территории места проведения форума.



Кроме того, в последний день подвели итоги конкурса на лучшую команду форума и лучшую публикацию о форуме в СМИ и социальных сетях.



Отметим, что также участников, которые приняли участие в Олимпиаде на знание законодательства по противодействию терроризма, наградили ценными призами.