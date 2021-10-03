ЗАМАНА - Завершился VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум

Завершился VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум

Автор
03 октября, 2021. Воскресенье 15:41

2 октября состоялось официальное закрытие VIII Международного межрелигиозного молодёжного форума на базе «Солнечный берег».

Завершился VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум
Информация



Открывая мероприятие, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов заметил, что форум - единственная в своем роде площадка для открытого диалога молодежи в рамках обсуждения современных вопросов этноконфессиональных отношений.

Министр подчеркнул, что форум в полной мере достиг поставленных перед ним задач по сплочению представителей разных регионов, развитию идей братства и единства.

«Мы - дети единого творца, бог один, мы должны жить мирно, дружить и созидать, и я думаю, что на этом форуме у молодых людей это получилось, и они и дальше будут нести полученные здесь знания», - сказал Э. Муслимов.

Председатель Комитета НС РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентских связей Анатолий Карибов поприветствовал гостей и участников форума.

«Форум стал знаковым событием для всей нашей многонациональной, многоконфессиональной республики, он вносит большой вклад в развитие взаимодействия между общественными, религиозными организациями и органами власти, ориентирован на доброжелательное восприятие этнического, конфессионального многообразия страны, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи», - подчеркнул А. Карибов значение мероприятий форума.

От имени Муфтия РД Ахмада Афанди собравшихся поприветствовал председатель дагестанского муфтията Мухаммад Майранов.

С приветствиями к присутствующим обратились также секретарь епархиального управления Махачкалинской епархии иеромонах Силуан, председатель ЦРО иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев, первый заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Магомед Абидов, Герой России Загид Загидов, член ОП РД Алиасхаб Хархачаев и др.

В рамках программы завершительного дня участники форума приняли участие в акции по посадке деревьев на территории базы. После чего каждый участник смог выступить со своими пожеланиями.

Данная акция является своего рода традицией, которую форумчане соблюдают из года в год. На этот раз деревья посадили непосредственно на территории места проведения форума.

Кроме того, в последний день подвели итоги конкурса на лучшую команду форума и лучшую публикацию о форуме в СМИ и социальных сетях.

Отметим, что также участников, которые приняли участие в Олимпиаде на знание законодательства по противодействию терроризма, наградили ценными призами.

 

Прочитано 21 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top