ЗАМАНА - Межрелигиозный форум завершился олимпиадой

Межрелигиозный форум завершился олимпиадой

Автор
02 октября, 2021. Суббота 08:38
Межрелигиозный форум завершился олимпиадой

Пятничный вечер, 1 октября, VIII Международного межрелигиозного молодёжного форума завершился Олимпиадой. Участники соревновались в знании законодательства по противодействию терроризма.

Межрелигиозный форум завершился олимпиадой
Информация



Участники готовились к ней фактически с первого дня: организаторы включили в раздаточный материал соответствующую методическую литературу.

По итогам Олимпиады участникам, занявшим призовые места, вручат ценные призы.

 

Прочитано 21 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top