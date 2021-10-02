Участники готовились к ней фактически с первого дня: организаторы включили в раздаточный материал соответствующую методическую литературу.
По итогам Олимпиады участникам, занявшим призовые места, вручат ценные призы.
Межрелигиозный форум завершился олимпиадой
- Автор Шахри
- 02 октября, 2021. Суббота 08:38
Пятничный вечер, 1 октября, VIII Международного межрелигиозного молодёжного форума завершился Олимпиадой. Участники соревновались в знании законодательства по противодействию терроризма.
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