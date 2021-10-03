ЗАМАНА - Участники межрелигиозного форума посадили деревья

Участники межрелигиозного форума посадили деревья

Автор
03 октября, 2021. Воскресенье 08:35

Утро 2 октября на VIII Международном межрелигиозном молодёжном форуме началось с акции по посадке деревьев.

Участники межрелигиозного форума посадили деревья
Информация



Все участники форума различных конфессий приняли участие в экологической акции по посадке деревьев на территории базы «Солнечный берег».

Отметим, что данная акция является своего рода традицией, которую форумчане соблюдают из года в год. На этот раз деревья посадили непосредственно на территории места проведения форума.

 

Прочитано 22 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top