Все участники форума различных конфессий приняли участие в экологической акции по посадке деревьев на территории базы «Солнечный берег».
Отметим, что данная акция является своего рода традицией, которую форумчане соблюдают из года в год. На этот раз деревья посадили непосредственно на территории места проведения форума.
Участники межрелигиозного форума посадили деревья
- Автор Шахри
- 03 октября, 2021. Воскресенье 08:35
Утро 2 октября на VIII Международном межрелигиозном молодёжном форуме началось с акции по посадке деревьев.
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