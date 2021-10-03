Участники межрелигиозного форума посадили деревья





Все участники форума различных конфессий приняли участие в экологической акции по посадке деревьев на территории базы «Солнечный берег».



Отметим, что данная акция является своего рода традицией, которую форумчане соблюдают из года в год. На этот раз деревья посадили непосредственно на территории места проведения форума.