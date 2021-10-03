Мария Генриховна затронула в выступлении тему "Примирительное правосудие на Северном Кавказе: исторический и правовой аспекты", в рамках которой поделилась с участниками проведёнными в рамках указанной проблематики исследованиями. Лекция эксперта вызвала неподдельный интерес у молодых форумчан.
В свою очередь представители дагестанского Муфтията затронули тему «Современные вызовы и угрозы для молодёжи».
Лекция началась с наводящих вопросов к аудитории, с помощью которых спикеры - Даниял Умаилов и Мухаммадрасул Гимбатов постепенно подвели слушателей к теме лекции.
«Чтобы создать меч - необходимо ковать железо, которое по-очереди оказывается то в огне, то в воде; именно так происходит и с человеком», - отметил Д. Умаилов.
Также он привёл примеры известных людей, которые отрицательно влияют на современную молодежь и указал на те действия, которые стоят порицания, а не подражания.
Мухаммадрасул Гимбатов затронул тему использования аятов из Корана в интернете с неверной трактовкой.
Слушатели активно участвовали в дискуссии и получили ответы на свои вопросы.
На VIII Международном межрелигиозном молодёжном форуме прошли завершающие вип-лекции экспертов
- Автор Шахри
- 03 октября, 2021. Воскресенье 08:32
1 октября на VIII Международном межрелигиозном молодёжном форуме прошли завершающие вип-лекции экспертов, в качестве которых выступили кандидат юридических наук Мария Решняк, руководитель Отдела просвещения Муфтията РД Даниял Умаилов и председатель Совета имамов Хунзахского района РД Мухаммадрасул Гимбатов.
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