ЗАМАНА - На VIII Международном межрелигиозном молодёжном форуме прошли завершающие вип-лекции экспертов

На VIII Международном межрелигиозном молодёжном форуме прошли завершающие вип-лекции экспертов

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03 октября, 2021. Воскресенье 08:32
На VIII Международном межрелигиозном молодёжном форуме прошли завершающие вип-лекции экспертов

1 октября на VIII Международном межрелигиозном молодёжном форуме прошли завершающие вип-лекции экспертов, в качестве которых выступили кандидат юридических наук Мария Решняк, руководитель Отдела просвещения Муфтията РД Даниял Умаилов и председатель Совета имамов Хунзахского района РД Мухаммадрасул Гимбатов.

На VIII Международном межрелигиозном молодёжном форуме прошли завершающие вип-лекции экспертов
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Мария Генриховна затронула в выступлении тему "Примирительное правосудие на Северном Кавказе: исторический и правовой аспекты", в рамках которой поделилась с участниками проведёнными в рамках указанной проблематики исследованиями. Лекция эксперта вызвала неподдельный интерес у молодых форумчан.

В свою очередь представители дагестанского Муфтията затронули тему «Современные вызовы и угрозы для молодёжи».

Лекция началась с наводящих вопросов к аудитории, с помощью которых спикеры - Даниял Умаилов и Мухаммадрасул Гимбатов постепенно подвели слушателей к теме лекции.

«Чтобы создать меч - необходимо ковать железо, которое по-очереди оказывается то в огне, то в воде; именно так происходит и с человеком», - отметил Д. Умаилов.

Также он привёл примеры известных людей, которые отрицательно влияют на современную молодежь и указал на те действия, которые стоят порицания, а не подражания.

Мухаммадрасул Гимбатов затронул тему использования аятов из Корана в интернете с неверной трактовкой.

Слушатели активно участвовали в дискуссии и получили ответы на свои вопросы.

 

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