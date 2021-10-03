На VIII Международном межрелигиозном молодёжном форуме прошли завершающие вип-лекции экспертов





Мария Генриховна затронула в выступлении тему "Примирительное правосудие на Северном Кавказе: исторический и правовой аспекты", в рамках которой поделилась с участниками проведёнными в рамках указанной проблематики исследованиями. Лекция эксперта вызвала неподдельный интерес у молодых форумчан.



В свою очередь представители дагестанского Муфтията затронули тему «Современные вызовы и угрозы для молодёжи».



Лекция началась с наводящих вопросов к аудитории, с помощью которых спикеры - Даниял Умаилов и Мухаммадрасул Гимбатов постепенно подвели слушателей к теме лекции.



«Чтобы создать меч - необходимо ковать железо, которое по-очереди оказывается то в огне, то в воде; именно так происходит и с человеком», - отметил Д. Умаилов.



Также он привёл примеры известных людей, которые отрицательно влияют на современную молодежь и указал на те действия, которые стоят порицания, а не подражания.



Мухаммадрасул Гимбатов затронул тему использования аятов из Корана в интернете с неверной трактовкой.



Слушатели активно участвовали в дискуссии и получили ответы на свои вопросы.